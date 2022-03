Malgré Kyrie Irving, les Nets se sabordent contre les Hornets

Pour le grand retour de Kyrie Irving (16 points, 11 passes) au Barclays Center, les Nets ont laissé filer une (très) belle occasion de se donner de l’air au classement, à la 8e place de la conférence Est.

Battus sur le fil (119-110) par les Hornets de LaMelo Ball (33 points, 7 rebonds, 9 passes, 3 interceptions), les coéquipiers de Kevin Durant (27 points, 8 rebonds, 7 passes) voient ainsi leurs adversaires du soir revenir à leur niveau au classement. Alors que la saison régulière se termine le 10 avril prochain…

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Kyrie Irving a rejoué à domicile. La dernière fois que le meneur des Nets avait évolué devant son propre public, c’était en juin 2021, lors des playoffs. Neuf mois plus tard, il a donc pu refouler un parquet new-yorkais et ce retour ne s’est pas déroulé comme espère, car Irving —certes en double-double— a beaucoup vendangé au shoot (6/22 aux tirs, dont 1/9 à 3-pts) et Brooklyn s’est surtout incliné contre un adversaire direct, dans sa course pour la 8e place de l’Est.

— Une pluie de 3-pts s’est abattue sur Brooklyn. À trois minutes 30 de la fin du match, les Nets étaient encore en tête au tableau d’affichage (106-105). Sauf qu’ensuite, les Hornets ont fait tomber la foudre derrière l’arc, réussissant quatre paniers primés pour achever définitivement la franchise new-yorkaise. Une fin de partie mieux gérée par Charlotte, qui s’en est remis à Cody Martin (x2), Terry Rozier puis Miles Bridges pour arracher ce précieux succès dans cette rencontre au couteau. Alors que Kyrie Irving et Kevin Durant se sont étonnamment ratés dans le « money-time »…

— Qui pour arracher la 8e place de l’Est ? À deux semaines de la fin de la saison régulière, Nets et Hornets sont désormais à égalité : 39 victoires et 36 défaites ! En l’état, c’est d’ailleurs Charlotte qui se retrouve dans le Top 8, grâce au « tiebreaker ». Autant dire que les prochains jours vaudront cher, afin de déterminer qui des hommes de Steve Nash ou des hommes de James Borrego parviendra à éviter de jouer sa survie sur un match, face au 10e de l’Est (Atlanta, pour le moment)…

LES TOPS/FLOPS

✅ LaMelo Ball. Bien épaulé par P.J. Washington (18 points, 11 rebonds, 5 passes), en plus de Miles Bridges, le meneur All-Star a tenu son rang dans cette affiche importantissime. Se distinguant notamment dans le troisième quart-temps, où il a planté 18 de ses 33 points ! Avec, surtout, une folle séquence de trois minutes où il a réussi trois paniers à 3-pts et délivré deux passes décisives pour Washington. Un coup de chaud bienvenu pour les Hornets, qui se sont alors installés aux commandes de la partie, pour ne plus vraiment trop laisser les Nets les inquiéter jusqu’à la fin.

✅ Andre Drummond. Contre une raquette de Charlotte pour le moins limitée, le pivot des Nets a fait son match, signant un gros double-double comme lors de ses plus belles années à Detroit : 20 points, 17 rebonds, 3 interceptions et 3 contres. Imposant sous les panneaux, Drummond n’a eu aucun mal à prendre le dessus sur Mason Plumlee et Montrezl Harrell, arrachant un grand nombre de secondes chances (7 rebonds offensifs) et enchaînant plusieurs paniers faciles dans la peinture, pour compenser ses pertes de balle (3) et fautes (4) encore un peu trop stupides, ainsi que son 6/11 aux lancers-francs.

⛔ Le quatrième quart-temps de Kevin Durant. Pourtant en « back-to-back », l’ailier des Nets n’est pas sorti une seule seconde en deuxième mi-temps. Sans doute pour cette raison qu’il a fini le match sur les rotules, alignant les ratés dans le dernier acte : 1/8 aux tirs… Le genre de prestation peu commune pour « KD », auteur d’un bien mauvais « money-time » et qui a plombé les siens, après avoir proposé trois premiers quarts-temps d’un bon acabit. Rebond attendu contre Detroit, donc.

⛔ Kelly Oubre Jr. Les bancs n’ont pas franchement brillé de part et d’autre aujourd’hui, mais on retiendra surtout la nouvelle performance ratée du sixième homme des Hornets. Pour la quatrième fois en quatre matchs, Oubre Jr. a ainsi terminé sous la barre des 10 points, ne parvenant jamais à régler la mire (1/6 aux tirs).Ce qui a forcément contraint son coach, James Borrego, à se passer encore une fois de lui dans les moments chauds.

LA SUITE

Brooklyn (39-36) : réception de Detroit, dans la nuit de mardi à mercredi (01h30).

Charlotte (39-36) : « back-to-back » contre Denver, ce lundi soir (01h00).