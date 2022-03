La première version « fast-food » de la LeBron 19 avait intrigué, tant le modèle d’excellence incarné par la star des Lakers semble à l’opposé de ce qui représente un ennemi pour les sportifs professionnels, à savoir les hamburgers, frites, hot-dogs, pizzas, glaces, et autres… bretzels, tous présents pour « nourrir » la tige de ce modèle.

Mais Nike persiste et signe en présentant cette fois une nouvelle version aux différentes teintes de bleu pour recouvrir les motifs « fast food » qui restent bien visibles sur la languette et ses contours. L’ensemble repose sur une semelle bleu clair et bleu marine.

Pas encore de date de sortie évoquée pour cette paire attendue à 200 euros.

