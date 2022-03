Kyrie Irving se pince pour y croire

C’est un Kyrie Irving détendu et souriant qui s’est présenté à la presse avant la rencontre face au Heat. Le meneur All-Star a appris en milieu de semaine qu’il pouvait à nouveau fouler le parquet du Barclays Center, et ça change évidemment tout pour lui qui n’a disputé que 21 matches avec ses coéquipiers.

« S’il vous plait, prenez-moi au sérieux quand je dis que je me pince depuis mercredi et jeudi parce qu’à un moment donné, j’avais des espoirs très, très élevés et tout s’est dissipé » confie la star des Nets. « Je ne voulais pas être trop excité. Ce soir encore, j’essaie de rester concentré sur ce match. Mais je sais que demain finira par arriver et j’ai hâte de rejouer à Brooklyn. »

Au passage, il répète que son avenir est à Brooklyn, et qu’après tant d’attente, il ne se voit pas changer d’équipe. « Franchement, j’ai signé ici pour le long terme. J’aime cette année, et j’en suis reconnaissant. Ce n’est pas une année classique. Mais quand je regarde mes coéquipiers et je regarde ce que nous sommes en tant que franchise, je regarde sur le long terme, ce que nous pouvons faire, et comment laisser un héritage. »

Au passage, il répète qu’il ne voulait aucun passe-droit. Il a choisi de ne pas être vacciné, et il a assumé sa position jusqu’au bout. Pour jouer, il doit multiplier les tests, mais il pense à tous les autres employés de la « Big Apple. »

« Nous sommes à la huitième place et on est considéré comme des candidats au titre »

« Comme je le dis depuis le début, il ne s’agit pas de moi » poursuit-il. « Je pense qu’il y a beaucoup de gens qui subissent les conséquences réelles de la non-vaccination. Je trouve qu’on ne parle pas suffisamment de nos travailleurs essentiels et des personnes en première ligne. C’est toute une communauté qui veut vraiment être solidaire. »

Sur le plan basket, il n’y a plus de temps à perdre, et l’objectif est de gagner le maximum de matches possibles à la fois pour s’éviter un passage périlleux par un « play-in », mais aussi pour trouver des automatismes.

« Chaque match m’a semblé ultra-important au cours des 20 derniers matchs, du dernier mois. Le fait que j’entre et sorte dans l’équipe n’a pas aidé à la continuité et à la rotation des joueurs dans l’équipe. Je pense que ça va certainement nous donner une certaine continuité » conclut Irving. « Cela pourrait enfin nous sortir de cette mentalité « marche-ou-crève ». Je vais appeler un chat un chat, nous sommes à la huitième place et on est considéré comme des candidats au titre. Si ce n’est pas un vrai message du niveau de notre talent, je ne sais pas ce que c’est… J’apprécie ce respect, mais honnêtement, il faut un peu plus de temps pour construire cette continuité et nous utilisons ces matchs et ces entraînements pour faire de notre mieux et en accepter les résultats. »