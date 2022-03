Le lancer-franc, l’arme fatale de Shai Gilgeous-Alexander

Est-ce son attitude générale vis-à-vis des arbitres ou sa capacité à déceler un adversaire en faute qui expliquent le nombre de lancers tentés par match par Shai Gilgeous-Alexander ? Probablement un peu des deux.

L’arrière d’Oklahoma City est en effet l’un des dix joueurs de la ligue à tirer au moins sept lancer-francs par match, 7.2 pour être précis. Le reste du classement ? « J’imagine qu’on trouve la crème de la crème ? », a lancé son coach, Mark Daigneault.

En effet, « SGA » figure en bonne compagnie, c’est même le seul joueur à n’avoir pas encore été All Star. La liste est menée par Joel Embiid (11.8) et Giannis Antetokounmpo (11.5), suivie par le duo Harden-Butler (8.4 et 8.1). Les autres joueurs au-delà des sept tentatives se nomment DeMar DeRozan, Ja Morant, tandis que le trio Doncic-Durant-Young pointe, comme Shai Gilgeous-Alexander, à 7.2 tentatives.

Une attitude de « gentleman » vis-à-vis du corps arbitral

Pour commencer, il faut rappeler l’attitude pour le moins singulière de l’ancienne pépite des Clippers vis-à-vis du corps arbitral, qu’il ne prend jamais en grippe, même s’il estime être victime d’une injustice.

« Chaque joueur voudrait que tous les arbitres soient parfaits. Ils vont rater des coups de sifflet, tout comme nous perdons le ballon ou commettons des erreurs. Mais je reçois beaucoup de coups de sifflet, donc ça me va », avait-il récemment déclaré avec le sourire.

L’occasion pour coach Daigneault de souligner son état d’attitude de « gentleman » et sa capacité à se remettre d’abord en cause avant de pointer des éléments extérieurs.

« C’est quelque chose que j’admire chez lui : lorsque les choses ne tournent pas en sa faveur, il va d’abord se regarder dans le miroir. Il fait preuve d’une grande capacité d’autoréflexion », a-t-il rappelé. « Je pense qu’il voit la façon dont le jeu est arbitré de la même façon. Il ne va pas utiliser les arbitres comme une excuse pour justifier le fait qu’il ne joue pas bien ».

Les arbitres accordent-ils du coup plus de coups de sifflet à Shai Gilgeous-Alexander ? Impossible à dire ni à prouver.

L’oeil du tueur et un coude solide

Ce qu’on peut en revanche mettre au crédit du joueur, c’est sa capacité à lire les déplacements de son adversaire direct et de déceler la moindre occasion pour provoquer une faute, essentiellement sur ses drives sur lesquels il fait preuve d’une grande agilité.

« Il y a une certaine habileté à attirer les fautes grâce à des contacts litigieux », a analysé coach Daigneault. « Vous regardez les meilleurs gars, à la minute où le défenseur n’est pas bien placé, ils le saisissent et créent le contact. Ils mettent l’arbitre dans une situation où il doit prendre une décision, et si le défenseur n’est pas correctement placé, la décision va généralement dans votre sens. Shai le fait d’une manière assez discrète. Je ne pense pas qu’il en fasse trop, ce qui, à mon avis, peut agacer les arbitres et être contre-productif à un moment donné ».

Avec l’expérience et en étant toujours agressif devant le moindre espace devant lui, il a ainsi appris à se présenter un peu plus sur la ligne chaque saison, toujours avec la même efficacité, au-delà des 80% de réussite (81% cette saison).

Au-delà de son apport global pour OKC, avoir dans son équipe un joueur capable d’aller souvent sur la ligne mais aussi de bien gérer les fins de matchs serrées sans trembler du coude représentent un plus non-négligeable.

« Quand vous avez des gars qui vont souvent sur la ligne, l’efficacité de votre jeu en dépend. Tout le monde a besoin de quelqu’un qui peut tuer l’adversaire depuis la ligne des lancer-francs et nous avons évidemment un gars qui peut le faire », a conclu Mark Daigneault.

Ne reste plus qu’à retrouver un Thunder compétitif pour que son talent sur ce point s’exprime davantage !