Aux Clippers, on n’a pas oublié Doc Rivers

Vendredi soir, Doc Rivers était de retour pour la deuxième fois à Los Angeles depuis son départ des Clippers en 2020. Sauf que, la saison dernière, en mars 2021, le public n’était pas encore admis dans les salles, et l’hommage avait ainsi été discret, avec un clip vidéo diffusé sur Twitter.

Là, pour son second passage, la franchise, avec les spectateurs, a pu lui rendre un hommage un peu plus appuyé même si le coach n’a pas vraiment fait attention quand son visage est apparu sur l’écran géant.

« J’avais la tête baissée, je coachais », reconnait l’entraîneur des Sixers pour The Athletic. « Je n’ai rien vu, j’ai seulement salué à la fin. Mais j’apprécie, c’était très gentil. »

« Je ne savais pas qu’on faisait des hommages vidéos pour un coach. Que peut-on y montrer ? »

Quant à un possible clip, comme les joueurs en ont le droit très (trop même ?) souvent quand ils reviennent dans une ancienne franchise, l’ancien technicien des Celtics est plus perplexe. Surtout qu’il n’est pas un grand nostalgique.

« Je ne savais pas qu’on faisait des hommages vidéos pour un coach. Que peut-on y montrer ? Pas de dunks déjà, donc des fautes techniques ou des expulsions ? Il n’y a pas beaucoup de highlights à diffuser. En tant que coach, on pense surtout à gagner des matches. Je ne regarde pas derrière moi. Quand on me connait, on sait que je regarde vers l’avant. »



Le champion 2008 a tout de même fait un petit bilan de son passage aux Clippers, entre 2013 et 2020. Des saisons remarquables sur le plan statistique, avec 63 % de victoires et quatre saisons à plus de 50 succès, mais également marquées par beaucoup d’échecs en playoffs. Notamment deux éliminations après avoir mené 3-1.

Tout compte fait, après examen, c’est la fierté qui domine.

« C’est évident que je n’ai pas perdu mon temps ici », avait-il estimé avant cette rencontre gagnée par les Sixers. « Regardez les Clippers, ils sont sur la carte de la NBA. C’était l’objectif. Quand je suis arrivé ici, ils étaient la risée de la ligue. On m’a alors dit que face aux Lakers, je n’allais jamais récupérer un joueur. J’ai répondu que c’était des conneries et on l’a fait (Kawhi Leonard et Paul George en 2019). On n’a certes pas atteint le but ultime, mais on a fait des Clippers – je déteste le dire comme ça- une vraie franchise. Avant, ce n’était pas le cas. »