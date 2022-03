Tom Thibodeau règle ses comptes avec la presse

A moins d’un miracle, les Knicks n’arracheront pas une place au « play-in », et au lendemain d’une belle saison, très prometteuse, la franchise est retombée dans ses travers avec de l’irrégularité, un manque de cohésion, mais aussi un manque d’idées dans le jeu. Si Julius Randle a essuyé beaucoup de critiques pendant la saison, certains journalistes se sont focalisés sur Tom Thibodeau, notamment pour sa gestion du temps de jeu.

Après la victoire à Miami, la 4e en six matches, le coach des Knicks a voulu régler ses comptes avec ses détracteurs.

« Tout le monde a réponse à tout après un match et souvent, ils n’ont pas étudié le match… Alors, comment peuvent-ils vraiment savoir ? » demande Thibodeau. « Et je ne veux pas que quelque chose divise notre équipe. Je veux que notre équipe soit unie. C’est comme ça qu’on gagne. Vous gagnez collectivement. Vous perdez en équipe. Donc, quand je vois des choses écrites ou des gens qui parlent de ceci ou cela… On entend ça tout le temps, et puis quand on analyse vraiment et qu’on regarde le match une nouvelle fois et peut-être une troisième fois, on sait vraiment ce qui s’est passé. »

« On ne peut pas juste regarder la feuille de match et après dire des choses. Combien de personnes regardent jusqu’à la fin du match pour vraiment savoir ce qui s’est passé ? »

Cette nuit, face au Heat, l’équipe a renversé le cours du match avec trois rookies sur le terrain (Jericho Sims, Quentin Grimes et Miles McBride), un sophomore (Immanuel Quickley) et un pré-retraité (Taj Gibson). Et Thibodeau répète qu’il connaît son métier…

« Vous essayez de pinailler sur ceci ou cela » poursuit Thibodeau. « On a besoin de tout le monde au cours d’une saison. Nous aimons nos jeunes. Ils apportent des choses tous les jours. Ils sont censés apporter de l’énergie. Vous avez besoin de RJ, vous avez besoin de Julius, vous avez besoin de Mitch (Robinson), vous avez besoin d’Evan (Fournier), vous avez besoin d’Alec (Burks), vous avez besoin de tout le monde. C’est une équipe, pas une histoire d’individus. On ne peut pas juste regarder la feuille de matches et après dire des choses. Combien de personnes regardent jusqu’à la fin du match pour vraiment savoir ce qui s’est passé exactement dans le match ? Je vois beaucoup d’opinions mais je ne vois pas de gars qui font un travail d’analyse. »

Au final, Thibodeau reproche cette culture de l’instant, sans recul, où un joueur est encensé après une seule belle perf’, et un autre est dénigré après un seul match raté… Ou même pour une action.

« Je n’aime pas tout ce qui ronge le tissu de l’équipe » conclut Thibodeau. « Les gens veulent isoler un match, qu’il s’agisse d’une victoire ou d’une défaite, et ils disent : » Eh bien, ceci, cela et cela « . Non ! Et souvent, ils écrivent des choses car un gars peut faire une bonne action dans le match, puis en rater neuf de suite. Ou inversement. »