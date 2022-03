March Madness | Kansas s’est fait très peur

Après avoir encaissé seulement 17 points en première mi-temps et mener de 13 points en deuxième période, Kansas a finalement tremblé face à Providence. Les joueurs de Bill Self ont même vu les Friars passer devant à six minutes de la fin (48-47). Un renversement de situation qui fera l’effet d’un électrochoc puisque les Jayhawks vont signer un 7-0 pour reprendre les commandes avec Jalen Wilson pour épauler Remy Martin (23 points). Meilleur joueur de la Big 12, Ochai Agbaji n’inscrit que cinq points, mais son alley-oop donne sept points d’avance (57-50), et Providence ne s’en remettra jamais.

A l’arrivée, Kansas s’impose 66-61, et affirme son statut de tête de série n°1. C’est la 8e victoire de suite des Jayhawks, invaincus en mars, et au prochain tour, ils affronteront Miami, vainqueur 70-56 d’Iowa State. Les deux équipes ne sont pas affrontées depuis… 1991 !

C’est aussi la 2 354e victoire de l’histoire de l’université, et c’est un nouveau record NCAA. C’est une victoire de plus que Kentucky.

– ESPN Player va diffuser les 67 rencontres de la March Madness, Final Four et Finals compris

– Branchez-vous sur ESPN Player pour suivre toute la March Madness du 15 mars au 4 avril grâce à ce lien https://bit.ly/ESPNBasketUSA

– ESPN Player est disponible uniquement en anglais

– Les modalités s’appliquent