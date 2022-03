Une saison blanche pour James Wiseman !

Opéré du ménisque du genou droit le 15 avril 2021, James Wiseman aura finalement vécu une saison blanche en 2021-2022. Les Warriors ont mis un terme au suspense en officialisant son forfait jusqu’à la fin de la saison, playoffs compris. Leur pivot avait connu une rechute juste après avoir validé la dernière étape de son processus de rééducation en participant à deux matchs de G-League.

Pris dans une course contre-la-montre, Golden State n’a pas voulu précipiter le retour de James Wiseman comme l’a expliqué Bob Myers, le GM de l’équipe.

« Tout au long de son processus de rééducation, nous avons insisté sur le fait d’être patients et nous allons veiller aux meilleurs intérêts de James pour préparer ce qu’on considère comme une longue et fructueuse carrière », a-t-il déclaré. « A 20 ans, toute sa carrière est devant lui. Pour nous, en tant que franchise, notre attention se porte sur sa santé à long terme, et nous sommes confiants, au même titre que nos médecins, que cette approche va aider James à devenir le joueur qu’on estime qu’il deviendra lorsqu’il sera de retour sur les parquets ».

La franchise a ajouté que James Wiseman n’allait pas subir d’opération chirurgicale supplémentaire, mais qu’il allait poursuivre sa rééducation au centre d’entraînement, plutôt axée sur la condition physique, le développement musculaire, et aussi du repos afin d’essayer de faire disparaître la douleur.