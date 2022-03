Pour la première fois depuis le printemps 2018, date de son dernier titre national, Villanova atteint la finale régionale du tournoi NCAA. Aux dépens d’une équipe de Michigan valeureuse mais un peu courte en fin de partie, les Wildcats remportent un match de tranchée : aucune des deux équipes ne finit au-dessus des 40% de réussite aux tirs, et les deux formations ont commis presque autant de pertes de balle que de passes décisives (8 ballons perdus et 11 passes pour Michigan, 7 et 10 pour Villanova).

En première mi-temps, il est difficile d’identifier une équipe dominante car les dynamiques sont instables. Dans un premier temps, le collectif de Villanova fait un premier break (18-12), mais Michigan répond aussitôt par un 10-2, sous l’impulsion d’Eli Brooks (14 points, 5 rebonds, 2 passes) et Hunter Dickinson (15 points et 15 rebonds), et passe devant (22-20). Puis, une nouvelle fois, les Wildcats se ressaisissent par un effort collectif et atteignent la mi-temps avec une courte avance (31-28).

Après la pause, on y voit plus clair : Villanova, porté par Justin Moore et Jermaine Samuels, trouve son rythme de croisière et ne va jamais lâcher le contrôle du score.

À 7 minutes de la fin du match, les hommes de Jay Wright mènent même de 9 points, et les Wolverines semblent lâchés. Mais le vétéran Eli Brooks, auteur du tir de la gagne face à Tennessee lors du tour précédent, enclenche un comeback de dernière minute : les Wolverines ne sont plus qu’à -4 (54-50) à deux minutes du buzzer final !

Sans paniquer, Villanova calme les ardeurs de Michigan : par un ‘drive’ autoritaire de Samuels (22 points et 7 rebonds), puis un énorme tir primé décisif de Gillespie (12 points, 6 rebonds, 2 passes), les champions 2018 repassent à +9 (59-50) à l’entame de la dernière minute. Cette fois, c’en est trop pour les Wolverines, qui craquent face aux ultimes assauts des Wildcats, qui auront finalement mené au durant 34 minutes, sur 40 possibles.

Tête de série n°11 dans la région Sud, Michigan s’arrête au troisième tour après un parcours honorable. De son côte, Villanova, tête de série n°2, continue d’avancer et atteint l’Elite 8. L’escouade de Jay Wright fera face à Houston, le programme coupeur de têtes dans ce tournoi : les Cougars ont fait tomber le favori Arizona au Sweet Sixteen.