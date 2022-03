Ja Morant absent deux semaines

« On s’attend à le revoir en pleine forme avant les playoffs et c’est une bonne nouvelle à moins de trois semaines de la fin de saison régulière », annonce Taylor Jenkins au Memphis Commercial Appeal .

Cela fait désormais trois matches que Ja Morant est sur le banc et les Grizzlies n’ont pas vu la différence puisqu’ils ont gagné les trois rencontres et ainsi validé leur place en playoffs.

