March Madness | Gonzaga sorti par Arkansas !

De nouveau tête de série n°1, comme l’année passée, Gonzaga n’ira pas à La Nouvelle-Orléans pour le Final Four et ne soulèvera donc pas le trophée. Comme l’année passée.

Bousculés par la défense rugueuse et physique des Razorbacks d’Arkansas, les Zags n’ont jamais réussi à trouver leur rythme, à l’image de Chet Holmgren limité à 11 points et 14 rebonds. Malgré un nouveau match de patron de Drew Timme (25 points, 7 rebonds mais 5 balles perdues), Gonzaga doit donc quitter le tournoi prématurément, emporté par la puissance d’Arkansas symbolisée par JD Notae (21 points, 6 rebonds, 6 passes) ou encore Jaylin Williams (15 points, 12 rebonds).

Tout partait pourtant très bien pour les Zags qui démarraient sur un 14-8 suivi d’un 9-0 un peu plus tard. Mais les Razorbacks n’ont jamais décroché, répliquant à leur tour d’un 9-0 qui deviendra un 15-7 après la sortie pour deux fautes de Chet Holmgren. Considérablement gêné à l’intérieur, le géant de Gonzaga devra attendre le début de la deuxième mi-temps pour inscrire son premier panier…

« On voulait simplement jouer physique, c’était aussi simple que ça », a résumé Eric Musselman. « On voulait qu’ils ressentent notre présence. Ils ont évidemment eu des adversaires redoutables en début de saison mais ça faisait un moment qu’ils n’avaient pas rencontré une équipe comme nous dans leur conférence. Je ne peux que complimenter mon équipe d’avoir vraiment bien préparé le match. C’était une des choses les plus sympas de ma carrière de voir les gars faire tout ce qu’on leur demandait. »

À l’unisson, les Razorbacks ont effectivement fait front, essuyant chaque poussée offensive des Zags sans broncher. À l’inverse, sans leur protecteur de cercle, sur le banc, Gonzaga a à son tour dû céder du terrain, étant par ailleurs maladroit en ratant 15 de ses 19 premières tentatives à 3-points. La ligne arrière Rasir Bolton et Andrew Nembhard a cumulé un 5/21 aux tirs, loin de ses standards et tout simplement trop peu pour renverser le collectif bien en place d’Arkansas (74-68).

« C’est toujours très difficile quand ça s’arrête, surtout avant l’objectif qu’on s’était tous fixé », a regretté Mark Few. « C’est la première fois qu’on perd à ce stade depuis un moment. Mais tout le crédit en revient à Arkansas. Leur défense a été très difficile à manœuvrer et on n’a jamais trouvé notre rythme, ni en première ni en deuxième mi-temps. Pour moi, c’est ça qui a fait la différence. »

Qualifié pour deux des quatre dernières finales universitaires, Gonzaga a cette fois dû baisser pavillon au Sweet 16. À l’inverse, Arkansas le rallie pour la deuxième année consécutive, et pour la troisième fois depuis 1995.

Vingt-huit ans après leur seul et unique titre de champion, sous la présidence de Bill Clinton, un natif de l’Etat, les Razorbacks sont de nouveau en embuscade !