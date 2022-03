Les Grizzlies se font plaisir face aux Pacers

Encore absent deux semaines à cause de son genou, Ja Morant a apprécié le spectacle. Face à des Pacers déjà en vacances, Memphis n’a jamais laissé respirer ses adversaires pour s’imposer 133-103. Une écart de 30 points sans forcer…

D’entrée, on a compris que la soirée des Pacers allait très longue. Comme face à Brooklyn la veille, Memphis prend feu en attaque. Sur un jeu en première intention, les Grizzlies s’amusent. En mode patron, Desmond Bane prend les rênes de la rencontre, et aucun Pacer n’est capable de le contenir. À l’image de son équipe, il ne rate aucun tir et l’écart est déjà immense après douze minutes (44-23).

Memphis respecte les Pacers et continue d’appuyer. Même si certains Pacers, à l’orgueil, limitent les dégâts, il y a un monde d’écart entre les deux équipes. Tyrese Haliburton et Goga Bitadze tentent des choses, mais Memphis continue son festival, que ce soit à 3-points ou en perforant la défense. À la pause, on connaît déjà le vainqueur (74-48).

Au retour de la mi-temps, Bane continue son festival et permet à son équipe d’infliger un 13-4 à son adversaire. Il faut vite que cette rencontre se termine pour les Pacers. Malgré quelques actions « rétro » de Lance Stephenson, Indiana ne gardera pas un bon souvenir de son voyage annuel dans le Tennessee.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– 16-2. C’est le bilan des Grizzlies sans Ja Morant… C’est dire si Memphis sait jouer, et surtout gagner, sans son leader. Deuxième à l’Ouest, les Grizzlies ont validé leur ticket pour les playoffs et ce groupe a faim ! Ils ne se posent pas de questions et, collectivement, c’est huilé. Ce soir, ils ont mis 44 points en 12 minutes (record cette saison), scorés 10 tirs à 3-points dans le premier quart-temps (record aussi) et délivré 34 passes décisives. Le danger vient de partout en attaque. Memphis fait peur.

– Indiana a lâché. Sans Malcolm Brogdon, ni Rick Carlisle, les Pacers ont lâché la rencontre. Ils sont venus à Memphis pour faire du tourisme… Jamais ils n’ont été concernés. Il est fort probable qu’ils se servent de cette fin de saison pour développer quelques jeunes joueurs et surtout obtenir une bonne place à la prochaine Draft afin de reconstruire. On ne serait pas surprise que Buddy Hield ou Tyrese Haliburton soient mis au repos dans quelques matchs.

TOPS/FLOPS

✅ Desmond Bane. C’est l’un des lieutenants de Ja Morant, et c’est lui qui prend les commandes quand le chef n’est pas là. Après avoir fait mal aux Nets, il a crucifié les Pacers : 30 points à 5/7 à 3-points. C’est une machine à scorer qui soir après soir montre qu’il est de plus en plus compliqué de défendre sur lui.

✅ Jaren Jackson Jr. JJJ donne parfois l’impression de ne pas exploiter tout son potentiel offensif, mais quel joueur de basket ! Sobre en attaque, il a une telle influence sur le jeu, et notamment en défense par ses aides et son envergure. Avec Steven Adams, il forme un duo d’intérieurs complémentaires. L’un prend les rebonds (17 prises pour le Néo-Zélandais), l’autre score. Et vice versa…

✅Lance Stephenson. Difficile de distinguer un joueur dans une telle déroute, mais le vétéran des Pacers est le seul à avoir montré de belles choses ce soir en attaque. Certes, il a scoré dans le « garbage time » mais il plante 25 points à 10/15 aux tirs.

⛔Le cinq des Pacers. Les titulaires n’avaient pas la tête à jouer, et les Grizzlies ont creusé l’écart d’entrée. Les leaders, Hield et Haliburton semblent être fatigués. Match à oublier…

LA SUITE

Indiana (25-49) : déplacement à Toronto samedi soir.

Memphis (51-23) : Memphis reçoit les Bucks samedi pour un choc du week-end.