Le blues de Kelly Oubre Jr.

Kelly Oubre Jr. aura marqué sa première saison aux Hornets par son irrégularité, en étant capable de séries extraordinaires comme de passer au travers pendant plusieurs matchs. Depuis deux semaines, l’ailier est de retour dans le creux de la vague, à tourner sous les 10 points en moyenne par match, loin de sa moyenne établie à 15.7 points cette saison, avec une pointe à 19.2 points par match sur le mois de décembre.

« Je joue mal », a-t-il résumé. « Je me réveille chaque jour avec la volonté de passer une belle journée, pas avec l’intention de jouer aussi mal. Mais beaucoup de choses ont changé. La constance y est pour beaucoup ainsi que le manque d’opportunités. Donc j’essaie juste d’analyser ce que je dois faire pour aider cette équipe à gagner ».

Kelly Oubre Jr. a mis le doigt sur ce qui fait mal, son temps de jeu, qui a lui aussi fluctué au rythme de ses performances. La situation s’est d’ailleurs compliquée un peu plus pour lui cette nuit alors qu’il n’a vu le parquet que pour cinq minutes dans la défaite face aux Knicks, soit son pire temps de jeu de la saison.

« J’essaie de participer aux playoffs. Je suis venu ici pour gagner, pour rendre cette franchise meilleure. Et je vais continuer à faire tout ce qu’on me demande. Mais à la fin de la journée, l’opportunité conditionne aussi le succès ».

Déterminé à retrouver le droit chemin

Le sixième homme de Charlotte a également mis en avant son statut de remplaçant qui commence à le titiller, lui qui n’a été titulaire qu’à 13 reprises et qui n’a pas vraiment bénéficié de temps de jeu supplémentaire, malgré l’absence de Gordon Hayward.

« C’est un mouvement perpétuel », a-t-il poursuivi. « Je suis titulaire depuis ma deuxième année dans la ligue. C’est sans aucun doute la place où je me vois en termes de talent. Mais tout ce que je dois faire pour aider cette équipe à gagner, c’est jouer mon rôle. Je sais pertinemment que je peux être un titulaire dans cette ligue. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, il faut se concentrer dessus et en tirer le meilleur, et c’est ce que je fais en ce moment ».

Ces derniers temps, plutôt que d’opter pour un cinq « small ball » avec un Miles Bridges décalé au poste 4 qui aurait pu lui faire de la place au poste 3, c’est PJ Washington qui fait désormais équipe avec Mason Plumlee à l’intérieur dans le cinq majeur.

Même si la situation est difficile, et qu’il semble un peu perdu, Kelly Oubre Jr. a assuré qu’il allait s’accrocher pour essayer d’inverser la situation sur cette fin d’exercice.

« C’est une question de rythme. Mais je ne veux pas donner l’impression de venir pinailler sur mon jeu ou sur les décisions qui sont prises. Je suis toujours le joueur que j’ai été tout au long de la saison. Je ne pense pas que quiconque s’attendait à ce que je sois aussi productif que je l’ai été tout au long de l’année. Mais je peux faire plus. Je peux continuer à évoluer et à aider les autres à grandir aussi pendant que je le fais pour moi-même. Je n’ai que 26 ans. Je suis encore jeune. Mais je suis toujours en train d’essayer de comprendre la situation ».