Jordan Brand prépare déjà la « Zion 2 » !

Même s’il a montré qu’il avait plutôt bien récupéré de sa blessure au pied à travers un clip posté sur ses réseaux, il se pourrait que Zion Williamson ne dispute pas la moindre minute en 2021/22. De fait, il n’a encore jamais eu l’occasion de porter sa toute première chaussure signature, la Zion 1, conçue par « Jordan Brand », ce qui n’a pas empêché la marque de préparer la Zion 2 !

Le compte Instagram Apolloluo1976 a dévoilé trois clichés de ce à quoi la Zion 2 pourrait ressembler, avec le retour d’une sangle à l’avant du pied, une languette plus imposante et un mélange entre la partie avant plutôt unie et des motifs multicolores pour habiller la partie arrière.

La bonne nouvelle, c’est que la Zion 2 pourrait investir le marché mondial dès la mi-juin et être complétée par quelques coloris au cours de l’été puis à l’automne.

(Via SneakerNews)

