Dans le cadre de sa prise de conscience écologique, Nike avait choisi le basket et la « Cosmic Unity » pour expérimenter l’assimilation de matériaux recyclés, avec à l’arrivée un modèle y incorporant 25% de son poids.

Ce nouveau coloris est censé célébrer le retour du printemps, avec un maillage bleu, rouge et mauve clair pour habiller la tige et un col blanc, assortie d’une tirette rouge. Le « Swoosh » style marbre complète l’ensemble reposant sur une semelle en gris et bleu glacé.

Le nouveau coloris de la « Cosmic Unity » est annoncé pour le 28 mars, au prix de 150 dollars.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la Nike LeBron 19 qui exploite cette énergie implacable avec une tenue ajustée et un système d’amorti revisité. Livraison et retour offerts.