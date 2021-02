Avec la Cosmic Unity, Nike veut marier environnement et performances

Douze ans après la Trash Talk conçue pour Steve Nash, Nike a décidé de faire de la Cosmic Unity la figure de proue de son engagement environnemental : c’est sa première paire de chaussure dont 25% du poids est composé de matériaux recyclés.

Le modèle s’inscrit dans le plan « Move To Zero » lancé l’an passé par la firme de Beaverton, qui lui-même s’inscrit dans le projet « Transform To Zero » porté par une poignée de géants industriels (Microsoft, Danone, Starbucks…), et qui lui même s’inscrit dans les Accords de Paris sur le climat. Plus généralement, l’urgence climatique et la prise de conscience des consommateurs ont motivé ce virage vert.

Parmi les objectifs annoncés, il y a l’alimentation en énergie de toutes les installations que la marque possède et exploite avec une énergie 100% renouvelable d’ici 2025 et la réduction de 30% de ses émissions de carbone d’ici 2030. Reste à savoir si ses sous-traitants suivront le même chemin, et surtout si Nike agira sur le terrain le plus important dans cette lutte : les habitudes de consommation de ses clients.

« Sans planète, il n’y a pas de sport » résume Ross Klein, designer de cette chaussure qui se veut durable. « Dans la course contre le changement climatique, nous n’attendons pas des solutions, nous les créons » répète-t-il comme un slogan, mis en pratique depuis des mois en laboratoire pour atteindre ce chiffre de 25% tout en proposant une chaussure fiable.

« Un objectif en tête : la réduction des déchets et l’augmentation du contenu recyclé en visant des bénéfices sur la performance »

« Les solutions durables font partie des discussions concernant les nouvelles solutions répondant aux besoins des athlètes. Une des choses les plus importantes sur la Cosmic Unity, c’est la combinaison de durabilité, design, innovation, développement produit, ingénierie, avec un objectif en tête : la réduction des déchets et l’augmentation du contenu recyclé en visant des bénéfices sur la performance. »

Les matériaux recyclés sont à trouver dans la mousse Crater, faite à 10% de billes de caoutchouc recyclé, utilisée pour la semelle intermédiaire, la languette et le talon. Le Swoosh est en TPU recyclé, tandis que du polyester recyclé a été utilisé pour les lacets, la languette ou encore le système de câblage de l’empeigne. Côté performance, le designer insiste sur le fait que la silhouette soit une des plus basse du marché, avec seulement 4mm entre le pied et le sol, contre 10 en moyenne chez Nike, avec pourtant un amorti de choix au-dessus de la semelle extérieure en caoutchouc : le Zoom Air Strobel, cousu directement à l’empeigne sur toute la longueur, au plus près du pied, pour un résultat optimal.

Les critères techniques seront bientôt jugés dans un test, mais la première mise au pied est très prometteuse. Sortie annoncé pour le 26 février prochain, au prix de 150 euros, dans un coloris noir et vert qui va être suivi par un modèle mauve, orange et vert le 7 mars, et un autre gris le 12 mars.