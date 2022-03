Russell Westbrook : « Rien de mieux que de faire taire les gens »

Jamais il n’a vécu une saison aussi compliquée sur les plans collectif comme individuel, mais Russell Westbrook garde le sourire. Recrue phare des Lakers l’été dernier, il n’est pas encore parvenu à peser sur le jeu de son équipe, mais il y a du mieux depuis trois matches. À la fois dans l’attitude, l’adresse et l’efficacité générale.

« Comme je l’ai toujours dit, je n’inscris pas toujours des points, mais je joue simplement comme il faut, je fais les bonnes lectures, je me mets en position de faire progresser mes coéquipiers, voilà ce qui m’a été bénéfique. C’est quelque chose que je fais bien et que je fais à un niveau élevé », a-t-il expliqué après la victoire à Cleveland.

À 33 ans, il répète qu’il ne doute jamais de lui, même s’il reconnaît qu’il y a eu un déclic dans la défaite à Minnesota. C’est à partir de ce match qu’il a senti que son jeu répondait aux besoins de sa formation, et il admet qu’il y a eu un repositionnement, ou tout du moins une évolution dans le jeu des Lakers.

« Indépendamment des tirs manqués ou réussis, cela permet non seulement à moi, mais aussi à d’autres gars d’obtenir des tirs en rythme et de créer un certain type de rythme pour que nous jouions mieux » poursuit-il. « Vous l’avez vu lors des trois ou quatre derniers matchs. »

« Je ne vacille jamais »

À l’écouter, lui n’a pas changé, et c’est finalement les autres qui ont évolué.

« J’ai une foi inébranlable et je m’en tiens vraiment à cela » assure-t-il. « Quand on trouve des moyens de s’appuyer sur sa foi, tout le reste se met en place. Au fur et à mesure que la saison avance, je ne vacille jamais, comme vous le savez. J’ai été cohérent avec mes messages toute l’année sur la confiance et différentes choses de cette nature. Je devais juste trouver un moyen de faire du jeu pour notre équipe. »

Une foi qui lui permet de se nourrir des critiques, et désormais de leur répondre sur le terrain.

« Franchement, je vis pour l’adversité et la négativité des gens de l’extérieur qui parlent constamment parce qu’il n’y a rien de mieux que de faire taire les gens » conclut Russell Westbrook.« Il n’y a rien de mieux que de prendre du recul et de regarder les gens se taire quand vous essayez de trouver des solutions. C’est quelque chose que j’ai constaté, et nous savons que les gens de l’extérieur doutent de ce que nous sommes capables de faire en interne ici. Comme je l’ai dit, nous sommes très confiants dans notre capacité à inscrire des points et à défendre à un niveau élevé et quand nous le faisons bien, les équipes adverses ne peuvent pas faire grand chose. »