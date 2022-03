Les Bucks ont étouffé DeMar DeRozan et les Bulls

Comme ils affichaient, avant la rencontre, un bilan de 0 victoire pour 15 défaites face aux trois meilleures équipes de chaque conférence, les Bulls savaient que le déplacement à Milwaukee serait très compliqué.

Ils n’ont pas été « déçus » si l’on peut dire, en prenant une gifle de 28 points (126-98), après avoir tenu le choc seulement pendant dix minutes en début de partie. Ils sont donc désormais à 0-16…

Le symbole de cette nouvelle sévère défaite face à un gros fut DeMar DeRozan. L’arrière a été limité à 21 points à 10/23 au shoot et surtout aucun lancer-franc tenté ! Une première pour lui cette saison. Les deux premiers matches contre Milwaukee, l’ancien de Toronto avait inscrit 29 et 35 unités, et fait au total 23 passages sur la ligne.

« C’était notre priorité », assure Jrue Holiday au Milwaukee Journal-Sentinel. « On sait que s’il va sur la ligne, cela va l’aider à prendre le rythme. On n’a que peu sauté sur ses shoots. S’il marque un tir à 2-pts, contesté, alors d’accord, c’est normal, c’est un fort joueur. Mais l’idée, c’était de ne pas le laisser aller sur la ligne. Le premier match, il avait inscrit beaucoup de points aux lancers-francs, moins dans le second, et là, aucun. »

Le retour de Brook Lopez change beaucoup de choses

L’arrière All-Star de Chicago a commencé la partie avec un vilain 2/11 au shoot. Wes Matthews, chargé de s’occuper d’un joueur qui pèse 27.7 points de moyenne, a pleinement réussi sa mission.

« Il a défendu sur lui tout le match et a été solide », constate ainsi Giannis Antetokounmpo sur le travail de son coéquipier. « DeRozan n’a pas shooté un seul lancer-franc. Il a montré ses mains, mis son corps devant lui. On sait que DeMar va mettre des shoots difficiles, mais il faut faire avec. »

La défense des Bucks a été étouffante, limitant Chicago à 98 points, et ce n’est pas totalement un hasard. Pour la deuxième fois de suite, Milwaukee retrouvait Brook Lopez dans son cinq majeur. Avec leur pivot, qui a joué 23 minutes, les champions en titre ont largement dominé la bataille du rebond (53-33) et ainsi privé les joueurs de Billy Donovan de munitions, que ce soit sur la ligne des lancers-francs (13 tentatives) ou au rebond offensif (5).

« On a pu faire jouer des intérieurs », analyse Mike Budenholzer. « Avoir Brook, ça fait une grosse différence. On a expérimenté une association avec Giannis, Bobby Portis et Serge Ibaka, et ce sont des grands défenseurs. Plus Holiday et Matthews sur DeRozan et Zach LaVine. »