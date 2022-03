Nikola Jokic se venge sur les Clippers

Giflé à domicile par Boston, Denver a vite réagi en s’imposant 127-115 face à des Clippers qui sont dans le dur avec une 4e défaite d’affilée. Après un round d’observation, les Nuggets se sont rapidement mis à l’abri à la faveur d’un 10-0 planté en deux minutes.

Nikola Jokic joue les intimidateurs en défense, les Clippers perdent des ballons, et le break est fait (20-12). L’entrée des remplaçants enfonce le clou avec Bones Hyland qui manque de casser les chevilles de son adversaire avant de planter un 3-points en « step back ». Après douze minutes, Denver mène de 10 points (37-27).

La suite, c’est une avance qui fait le yo-yo avec le trio Batum-Mann-Jackson qui signe un 8-0 pour ramener les leurs à trois unités (51-48). Un rapproché vite annulé par Nikola Jokic et Will Barton (62-51). Le retour des titulaires fait le plus grand bien aux Nuggets qui terminent la première mi-temps sur un basket efficace et spectaculaire, comme sur ce panier de Monte Morris après un festival de passes. La claquette refusée à Jokic ne change pas grand-chose, et c’est une première mi-temps très réussie avec 11 points d’avance (72-61) et une grosse adresse aux tirs : 61%, dont 57% à 3-points.

On retrouve cet écart pendant la quasi totalité de la deuxième mi-temps avec d’un côté, des Nuggets qui ne parviennent pas à tuer le match quand ils flirtent avec les 15 points d’écart, et de l’autre des Clippers qui restent en embuscade grâce à Marcus Morris et Terance Mann. Côté spectacle, c’est Austin Rivers qui enflamme le public en fin de 3e quart-temps, et Denver aborde la dernière ligne droite avec toujours ces 11 points d’avance (99-88).

Les Clippers y croient encore, surtout qu’un 3-points de Robert Covington les ramène à -2 (111-109) à moins de cinq minutes de la fin. Le hold-up est possible, d’autant que le même Covington contre une tentative de dunk de Gordon. Mais l’ailier dunkeur des Nuggets prend le rebond, trouve Morris à 3-points, et c’est le tournant de cette fin de match (114-109). Derrière, Jokic enchaîne deux contres, puis Gordon arrache un rebond offensif, et dunke (119-111). Monte Morris se charge de gérer l’horloge, et c’est lui qui trouve Will Barton pour le 3-points qui met fin aux derniers espoirs des Clippers. Victoire importante des Nuggets dans la course à la 6e place.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Deux paniers refusés à Jokic. C’est rare mais le Serbe s’est vu refuser deux paniers. Le premier au buzzer de la première mi-temps, mais la vidéo va montrer que le ballon a quitté ses doigts juste après la sirène. En dernier quart-temps, rebelote, mais cette fois, sa claquette se transforme en ballon sur le côté pour Denver.

– La situation au classement. Les Clippers n’ont plus grand-chose à attendre de la fin de la saison régulière. Ils sont solidement accrochés à la 8e place, et les quatre défaites de suite ne changent pas grand-chose. En revanche, pour Denver, il y a la lutte pour la 6e place, la dernière qui qualifie directement pour les playoffs, et les Nuggets restent devant les Wolves.

TOPS/FLOPS

✅ Nikola Jokic. Comme l’expliquera Tyronn Lue après le match, un joueur comme Nikola Jokic ne loupe jamais deux matches de suite. Etouffé par la défense des Celtics dimanche soir, le MVP 2021 a vite réagi pour compiler 30 points, 14 rebonds et 6 passes face aux Clippers. On retiendra son impact en défense avec trois contres, dont deux coup sur coup dans le « money time ».

✅Bones Hyland. C’est le joker idéal, et son adresse à 3-points est décisive. En fin de première mi-temps, il plante deux 3-points qui permettent de recreuser l’écart. À cheval sur les 3e et 4e quart-temps, il en plante deux autres pour repousser les Clippers. Son enthousiasme fait du bien aux Nuggets.

✅ Terance Mann. Le meilleur Clipper cette nuit par son agressivité et ses prises de risque. C’est lui qui ramène sa formation dans le match, et c’est lui qui s’en va provoquer les fautes de Jokic dans le dernier quart-temps. Son énergie déteint sur tout le groupe.

✅ Isaiah Hartenstein. Il change le jeu des Clippers par sa lecture du jeu et son agressivité au rebond. Comme Mann, il apporte beaucoup en sortie de banc, et Zubac a souffert de la comparaison ce soir.

⛔Reggie Jackson. Le meneur des Clippers s’est loupé avec un vilain 6 sur 18 aux tirs. Lue a vite compris qu’il n’était pas dans un grand soir, et il a laissé Mann gérer la fin de match.

LA SUITE

Denver (43-30) : gros choc avec la réception des Suns jeudi soir

LA Clippers (36-38) : pause jusqu’à vendredi et la réception du tandem Embiid-Harden