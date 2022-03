Killian Hayes, la passe dans la peau

Difficile de prédire si Killian Hayes sera un jour un attaquant qui pèse en NBA, même si ça déterminera sans doute sa réussite dans la ligue. Il pourra toutefois toujours s’appuyer sur ses instincts de passeur très développés pour être un joueur sur lequel on peut compter pour fluidifier une attaque, et diriger le jeu.

Dwane Casey a alors trouvé un compromis et a décidé, en cours de saison, de faire passer l’ancien joueur d’Ulm sur le banc , pour lui permettre d’évoluer à nouveau comme porteur de de balle principal, cette fois du deuxième cinq des Pistons. Depuis, il y a du mieux, le Français retrouve des sensations et son brin de folie bénéfique à l’attaque parfois amorphe des Pistons.

