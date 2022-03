Julius Randle et Draymond Green sanctionnés pour leur attitude avec les arbitres

Les sanctions financières continuent de pleuvoir à l’encontre des joueurs. Draymond Green devra ainsi payer 25 000 dollars pour avoir « utilisé un langage grossier » à l’encontre d’un arbitre, lors de son expulsion face aux Spurs. C’est encore plus salé pour Julius Randle, qui devra s’acquitter d’une amende de 40 000 dollars pour avoir menacé un arbitre à l’issue de la défaite des Knicks à domicile face au Jazz.

Chauffé par un ultime échange avec Rudy Gobert et passablement frustré, l’intérieur new-yorkais est directement allé dire ses quatre vérités à l’un des arbitres dès le buzzer final avant d’être difficilement reconduit vers les vestiaires. De quoi saler un peu plus une large défaite, symbole de la saison ratée de New York.