En ces temps de guerre, Gregg Popovich a du mal à penser au basket…

À chaque évènement important hors de l’univers NBA, les micros se tendent généralement vers Steve Kerr et Gregg Popovich. Qu’il s’agisse de défendre la justice sociale aux Etats-Unis ou de condamner la vente des armes, les coaches des Warriors et des Spurs ont un avis bien tranché sur les sujets de société. Alors que les Spurs étaient justement en déplacement à San Francisco, un journaliste a questionné Gregg Popovich sur le conflit en Ukraine.

L’ancien pensionnaire de l’académie de l’US Air Force connaît bien l’ex-Union Soviétique puisque sa première mission, au sortir de ses études, consistait à analyser les images des satellites espions qui surveillaient les éventuels lancements de missiles soviétiques.

Aujourd’hui, la Guerre froide a laissé place à la guerre tout court, et il n’est évidemment pas insensible à ce qui se passe en Ukraine.

« Pour être franc avec vous, c’est difficile de penser au basket. En fait, je suis satisfait que tout soit télévisé. Quand on a commencé à voir des images du Vietnam, c’est là que tout a changé » estime le coach des Spurs. « Les gens ne savaient pas ce qu’il se passait au Vietnam avec tous ces mensonges et toutes ces atrocités incessantes. Là, tout individu sain d’esprit serait traumatisé par ce qu’il voit. Et encore, c’est impossible pour nous d’imaginer. Nous ne pouvons pas ressentir ce que ce serait de conduire sa femme et sa fille ou son fils à la frontière, de leur dire au revoir et de savoir que vous allez y retourner et mourir… »

Ce qui désole aussi le coach des Spurs, c’est d’entendre le discours de certains hommes politiques et commentateurs américains, qui préfèrent critiquer Joe Biden plutôt que Vladimir Poutine.

« Ce sont des gens qui me rendent vraiment dingue. Pour des raisons politiques ou personnelles, ils sont prêts à suivre le discours de Poutine et à s’en servir. Des gars comme Cruz (sénateur du Texas) et Hawley (sénateur du Missouri). La liste est longue. Ce sont des gens méprisables, ne serait-ce que pour avoir pensé à dire ce qu’ils ont dit. Et puis il y a les gens de Fox News que je ne nommerai même pas. Ils savent ce qu’ils disent. Ce sont des gens très intelligents. Mais ils sont toujours prêts à le faire. Ce ne sont que des lèches-bottes de premier ordre. »