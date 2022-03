Record en carrière pour Christian Wood qui a fait feu de tout bois derrière l’arc

Kristaps Porzingis n’a pas du tout apprécié que Christian Wood prenne la ligne de fond et vienne lui dunker dessus. On doute également que le Letton ait apprécié la folle soirée de son homologue, auteur du match de sa vie face aux Wizards.

L’ancien joueur des Pistons s’est offert un double record en carrière : 39 points (14/18 aux tirs !) et surtout un impressionnant 8/9 derrière la ligne à 3-points là où le pivot d’en face (22 points et 13 rebonds), bien plus réputé en la matière, a manqué ses trois tentatives lointaines.

« C’est l’un de ces matchs où l’on se sent bien, probablement le plus sympa que j’ai connu de toute la saison. Tout a fonctionné pour moi », décrit le joueur de 26 ans qui a régressé statistiquement après une première saison, à seulement 41 matches disputés, plus accomplie à Houston.

Une deuxième année avec les Rockets où, en plus de ne pas vraiment incarner le « leadership » qu’on pourrait attendre de lui, il n’a pas toujours brillé par sa régularité. En témoignent ses dernières sorties avant ce match : 12 points face à Memphis, 32 points contre Indiana, 18 points contre les Suns, 8 unités face aux Pelicans…

Aussi bien que James Harden

Cette nuit, il n’y avait pas de question à se poser. L’intérieur a shooté comme s’il lançait une pièce dans l’océan. À l’image de son dernier tir primé, en fin de rencontre, complétement improbable : en sortie de dribble, en « step-back », à un bon mètre derrière la ligne à 3-points et malgré le bras tendu de Rui Hachimura.

« J’étais juste sous le choc. Quand vous êtes sur le terrain et que quelqu’un devient chaud comme ça, c’est… Oh mon Dieu ! », s’exclame Jalen Green en précisant que son équipe a cherché à l’alimenter.

« Il était en feu, c’était génial », s’enthousiasme Stephen Silas, qui a apprécié l’ovation du public local au retour de son joueur sur le banc : « C’était incroyable. C’est pour ce genre de moment qu’on fait ce métier. À chaque tir, il était manifestement dans la zone. Le fait qu’il reçoive cette ovation des fans signifie beaucoup. Il l’a méritée. »

Sa performance de feu a surtout permis aux Rockets de s’imposer après quatre défaites de suite. « C’était une belle victoire dont on en avait bien besoin », note Eric Gordon. « La performance de C-Wood, c’était très impressionnant. Ce que j’ai aimé, c’est qu’on a continué à l’alimenter, jouer sur lui. »

Une bonne idée lorsqu’un joueur prend feu de la sorte. En captant 10 rebonds en plus de sa performance offensive, il est devenu le deuxième joueur des Rockets (après James Harden, qui l’a fait cinq fois) à compiler au moins 35 points et 10 rebonds tout en plantant 8 paniers primés.