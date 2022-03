Anthony Edwards prêt à relever un nouveau défi en défense

Défendre sur le meilleur extérieur adverse est une tâche qui est régulièrement revenu à Jaden McDaniels chez les Wolves cette saison. Mais avec la blessure à la cheville de ce dernier, un autre joueur de Minnesota est dans les « starting-blocks » pour contribuer à compenser son absence sur ce point : Anthony Edwards.

L’arrière sophomore a déjà pris son nouveau défi à bras le corps en défendant sur LeBron James face aux Lakers puis sur la paire Holiday-Middleton lors de son match plein face aux Bucks. Au-delà de ses 25 points, ses séquences défensives avaient marqué les esprits face au champion en titre, même privé de Giannis Antetokounmpo.

« Il veut simplement remporter ces duels. Il les prend personnellement », a souligné son coach. « C’est là que vous voyez vraiment sa compétitivité ressortir. Il fait un bon travail, en faisant un bon usage de ses mains. Il peut bien passer à travers les écrans, en restant sur le ballon en particulier. Il est physique et il peut gêner ces gars-là ».

Les séances vidéo ? Très peu pour lui

Au-delà de ses exploits individuels en défense, qui se traduisent par des interceptions, son placement ou son agressivité sur le porteur, l’impact d’Anthony Edwards se voit dans les chiffres.

« Je pense qu’il peut devenir l’un des meilleurs « two-way players » de la ligue », a ajouté Chris Finch. « Il continue de se concentrer à fond sur la défense, à apprendre les schémas défensifs, les rotations. Il travaille de plus en plus et progresse pour comprendre ces choses ».

Face à ce nouveau défi, Anthony Edwards est resté fidèle à lui-même, sans langue de bois, assurant qu’il ne s’était pas infligé de séances vidéo supplémentaires pour se mettre au niveau face aux meilleurs joueurs de la ligue.

« Je sais que je suis un excellent défenseur, donc je ne regarde pas de vidéo sur les gars. Je me contente d’y aller et d’utiliser mon instinct », a-t-il confié.

Prochain gros poisson en vue : Devin Booker, que Minnesota reçoit ce mercredi.