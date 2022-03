Paul George de retour à l’entraînement

Cette saison encore, les Clippers n’ont pas été épargnés par les blessures, se retrouvant privés de leurs deux joueurs majeurs, Kawhi Leonard et Paul George, depuis fin décembre après la rupture d’un ligament du coude de PG.

Ce dernier a effectué son retour sur les terrains d’entraînement à l’occasion d’un 4-contre-4 avec des membres du staff des Clippers. Sans contact marqué. L’occasion de redonner un peu de baume au cœur à son coach.

« Il se sent mieux. Ça fait partie de sa rééducation, d’avoir des contacts limités avec les coachs afin qu’il retrouve de l’allant et juste de voir comment il se sent », a-t-il indiqué. « Le retrouver sur le terrain pour la première fois était vraiment super à voir. Il faut continuer à travailler et voir comment il se sentira à l’avenir ».

Pas de douleur

Le coach californien a confirmé que Paul George n’avait ressenti aucune douleur suite à cet entraînement. De bon augure pour la suite, même si le temps presse.

Dans la situation actuelle, Tyronn Lue a indiqué qu’il aimerait voir ses joueurs blessés disputer au moins un match de saison régulière avant le début de la postseason, même s’il restait ouvert à l’idée de réintégrer l’un de ses joueurs après la fin de la saison régulière si nécessaire.

« Bien sûr que je laisse cette porte ouverte », a-t-il lancé alors que Norman Powell, également blessé (fracture d’un os du pied), est attendu de retour à l’entraînement cette semaine.

« Attaquer dès les playoffs en passant de zéro à 100% est assez difficile. Mais si le staff dit que les joueurs sont prêts et qu’ils sont capables de le faire, ce sera alors à eux de décider », a-t-il ajouté.

Les Clippers encore dans l’urgence

Comme ils y ont été habitués, les Clippers pourraient ainsi se retrouver dans l’urgence, avec en plus cette saison la perspective de jouer deux matchs à élimination directe en « play-in », ce qui diminuera encore la marge d’erreur du groupe, qu’il soit renforcé par un ou plusieurs retours. Ou aucun.

« T-Lue a dit qu’on ne pourrait pas recommencer en perdant nos deux premiers matchs de postseason cette fois-ci », a déclaré Nicolas Batum en référence au mauvais départ des Clippers dans la série face aux Mavs au premier tour des playoffs 2021. « On va devoir être vraiment sur le coup et gagner un match tout de suite. On doit continuer à jouer, à nous préparer, parce qu’on a tellement de choses à travailler. Si nous avons des joueurs qui reviennent, c’est bien. C’est pourquoi nous devons bien jouer jusqu’à la fin, afin qu’ils reviennent dans une équipe qui tourne bien, s’ils reviennent ».

Sauf tremblement de terre, les Clippers finiront 8e à l’Ouest, et ils défieront Minnesota ou Denver lors du premier soir du « play-in ». En cas de victoire, ils défieront le numéro 2 de la conférence Ouest. En cas de défaite, ils affronteront le vainqueur du match entre le 9e et le 10e. Pour l’instant, il s’agit des Pelicans et des Lakers.