Players Of The Week : Jayson Tatum et Karl-Anthony Towns inséparables !

Les Wolves et les Celtics font partie des meilleures équipes en 2022, et Jayson Tatum et Karl-Anthony Towns jouent peut-être le meilleur basket de leur carrière. Pour preuve, ils remportent tous les deux le trophée de Player Of The Week pour la deuxième fois en trois semaines. Ironie de l’histoire, c’est la troisième fois qu’ils remportent ce trophée cette saison, et la première fois, c’était déjà ensemble, fin décembre.

Cette semaine, Jayson Tatum a tourné à 29.3 points, 7.7 rebonds et 5 passes de moyenne, quand Boston gagnait ses trois matches. Même bilan pour les Wolves de Karl-Anthony Towns, qui compile 38.3 points et 12 rebonds par match.