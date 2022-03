Giannis Antetokounmpo ne pense pas au titre de MVP

En lutte avec LeBron James et Joel Embiid pour le titre de meilleur marqueur de la ligue, et alors que Milwaukee est deuxième de l’Est et peut encore rêver finir premier, Giannis Antetokounmpo est toujours un solide candidat pour le trophée de MVP.

Le Grec, avec ses 29.8 points, 11.5 rebonds et 5.8 passes de moyenne, peut clairement s’imaginer remporter une troisième fois cette récompense, après celles de 2019 et 2020. Néanmoins, il dit ne pas s’en préoccuper.

« Oh que non, je l’ai déjà fait », répond-il à The Athletic, quand nos confrères lui demandent s’il est concentré sur cette course. « Ça me va. Je n’ai pas les réseaux sociaux donc je ne peux pas suivre tout ça. J’ai des gens qui gèrent mes comptes pour moi, qui postent les photos. »

« La joie de gagner le titre est incomparable »

Le champion 2021 assure que ce trophée n’est pas sa priorité. Il vise surtout le doublé avec les Bucks.

« Je veux gagner un autre titre. La joie que j’ai ressentie quand j’ai été élu MVP était incroyable. Mais la joie de gagner le titre est incomparable. Gagner le MVP ce n’est pas la même chose que d’avoir 200 000 personnes, de toutes les couleurs, qui fêtent un titre lors de la parade. Tout le monde était heureux. Certaines personnes attendaient ce titre depuis 50 ans, ils avaient deux ans quand Milwaukee avait remporté son premier titre. Cette joie est différente, ce n’est pas seulement moi et une récompense, c’est tout une ville avec un trophée. »

Dès lors, s’il n’est pas à nouveau élu MVP à l’issue de la saison régulière, qui d’autre voit-il succéder à Nikola Jokic ? « Je ne suis rien. Vraiment. Je ne suis pas les autres équipes et je ne regarde pas les statistiques », déclare Giannis Antetokounmpo.

On n’est évidemment pas obligé de le croire puisque quand, face aux questions du Grec sur les candidats pour le trophée de MVP, les journalistes de The Athletic lui glissent les noms de Nikola Jokic et Joel Embiid parmi les favoris, l’intérieur des Bucks réagit : « Ils font chacun une excellente saison. »

Comment pourrait-il donc le savoir s’il ne suit rien, ni personne…