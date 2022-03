Course au meilleur scoreur : un sprint à trois extrêmement serré !

29.95, 29.79 et 29.53. Voilà les moyennes de points actuelles de Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo et LeBron James, à une dizaine de matchs de la fin de la saison régulière.

Les trois All-Stars se tiennent donc en un demi-point après 70 matchs joués et tout est donc encore à faire dans la course au meilleur scoreur de la ligue. ESPN est ainsi allé fouiller dans les statistiques de l’histoire, et il faut remonter à la saison 1985/86 pour trouver une course à trois aussi serrée pour le titre de meilleur marqueur, avec Dominique Wilkins (30.3) qui s’était imposé de peu devant Adrian Dantley (29.8) et Alex English (29.8).

Et cette saison, les trois protagonistes ont chacun une motivation à gagner ce sprint final. Pour Joel Embiid, ce serait d’abord un argument de poids en vue du trophée de MVP, d’autant qu’il serait le premier pivot, depuis Shaquille O’Neal lors de la saison 1999/2000, à remporter ce titre honorifique de meilleur scoreur.

Giannis Antetokounmpo pourrait lui rejoindre Michael Jordan en étant le seul joueur de l’histoire à remporter les trophées de MVP, de MVP des Finals, de défenseur de l’année et donc de meilleur scoreur…

Un objectif pour LeBron James afin de « sauver » sa saison ?

Quant à LeBron James, qui a déjà été le meilleur scoreur de NBA sur une saison en 2007/08, et qui vit une saison très difficile sur le plan collectif à Los Angeles, ce serait un moyen d’asseoir encore davantage sa place dans les livres d’histoire sur le plan individuel en devenant le meilleur scoreur le plus âgé de l’histoire de la ligue, à 37 ans.

D’ailleurs, vu le marasme général à Los Angeles, et ses douleurs récurrentes au genou, on pouvait se demander pourquoi le « King » continuait de jouer autant, alors qu’il s’économise de plus en plus en défense et que les Lakers sombrent quasiment à chaque match. Mais comme il l’expliquait récemment dans son émission « The Shop », il est agacé par le fait qu’on ne le cite jamais parmi les plus grands scoreurs de l’histoire.

« Le plus fou, c’est que je ne suis pas un scoreur naturel » expliquait-il, alors qu’il n’est pourtant plus qu’à 55 points de Karl Malone, 2e au classement des meilleurs marqueurs de l’histoire, et à 1 514 points de Kareem Abdul-Jabbar pour la première place. « J’adore impliquer tous mes gars. J’ai toujours aimé voir mes coéquipiers profiter de mes passes, j’ai toujours été ce type de joueur. Donc être au sommet de la chaîne alimentaire, avec le plus de points marqués dans l’histoire (en comptant la saison régulière et les playoffs), c’est bizarre pour moi. Quand ils parlent des meilleurs scoreurs de l’histoire, on ne me mentionne jamais. »

À ses côtés, son pote Maverick Carter lui demande alors si ça l’agace. « Oui, ça m’agace », répond LeBron James.

Décrocher un deuxième titre de meilleur scoreur semble donc être un défi personnel pour la superstar des Lakers, pour ne pas que cette saison soit totalement perdue d’un point de vue individuel. Néanmoins, ce ne sera pas simple car Los Angeles a un calendrier très compliqué jusqu’à la fin de la saison régulière.

LES MATCHS RESTANTS

Los Angeles : @Toronto, @Washington, @Cleveland, Philadelphie, @New Orleans, @Dallas, @Utah, New Orleans, Denver, @Phoenix, @Golden State, Oklahoma City, @Denver

Philadelphie : Dallas, Toronto, Miami, @LA Lakers, @LA Clippers, @Phoenix, Milwaukee, @Detroit, Charlotte, @Cleveland, @Indiana, @Toronto, Indiana, Detroit

Milwaukee : @Minnesota, Chicago, Washington, @Memphis, @Philadelphie, @Brooklyn, LA Clippers, Dallas, @Chicago, Boston, @Detroit, @Cleveland