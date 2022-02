LeBron James devient le meilleur scoreur de l’histoire NBA, saison régulière et playoffs compris

La NBA sépare la saison régulière des playoffs dans ses records. Pas d’arrêt de jeu ou de folle célébration donc pour ce panier à 3-points de LeBron James dans le 3e quart-temps face aux Warriors, surtout au Chase Center.

Mais avec ce tir, le « King » venait tout de même de prendre la première place de Kareem Abdul-Jabbar au classement des meilleurs scoreurs de l’histoire, saison régulière et playoffs compris. Il compte ainsi désormais 44 157 points, avec 36 526 points inscrits en saison régulière et 7 631 points inscrits en playoffs.

Déjà détenteur du record de points inscrits durant la « postseason », il lui manque à son rythme actuel 14 matchs pour prendre la deuxième place de Karl Malone (36 928) au classement de la saison régulière, et encore 64 matchs pour se hisser sur la première manche, devant Kareem Abdul-Jabbar (38 387). Sauf blessure, LeBron James devrait donc dépasser « The Mailman » d’ici la fin de cette campagne, mais devra attendre la prochaine pour détrôner KAJ.

« Je n’ai rien particulièrement en tête sur ce record maintenant, parce que la défaite est encore tellement présente dans mon esprit », expliquait LeBron James après le match. « Mais la majorité de mes coéquipiers sont venus me voir quand ils ont appris la nouvelle, des membres du staff aussi, et j’ai reçu des messages de mes amis et de ma famille. Donc c’est assez énorme, et j’apprécie tous les messages de félicitations et les compliments. »