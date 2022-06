NCAA | Saint Peter’s, le conte de fées de la March Madness 2022

Tous les ans, ou presque, une petite équipe, classée parmi les plus basses têtes de série, réalise un parcours inattendu dans le tournoi NCAA. Cette année, le conte de fées est pour Saint Peter’s. Petite université de 33 000 étudiants située à Jersey City, dans le New Jersey, à une quinzaine de minutes en métro de Manhattan, Saint Peter’s a débuté le tournoi NCAA en tant que tête de série n°15, dans la région Est.

Au premier tour, c’est Kentucky qui se dresse sur leur chemin. Tête de série n°2, comptant parmi les favoris au titre national, les Wildcats apparaissent comme l’ogre qui va dévorer sans pitié le petit programme venu jouer les « sparring-partners ». Et pourtant… La formation de John Calipari s’est en effet cassée les dents face à cette équipe infiniment moins talentueuse, mais hautement plus cohérente et sûre de ses forces. Décomplexés, les Peacocks ont déroulé, sans apparaitre dépassés par la hauteur de l’événement, et ont tout simplement dominé tactiquement les Wildcats, envahis par le doute au fil de la rencontre, avant de craquer en prolongation (85-79).

Après cet immense « upset », Saint Peter’s passe donc au second tour et croise le fer avec une autre fac’ du Kentucky, l’ancienne équipe de Ja Morant, Murray State. Malgré leur exploit au tour précédent, les Peacocks ne sont pas favoris, puisque les Racers ont tout écrasé dans la conférence OVC durant la saison régulière, avant de disposer sereinement de San Francisco au premier tour du tournoi. Mais une fois de plus, la magie opère…

Si l’exploit face à Kentucky était avant tout une victoire au mental, celle face à Murray State est une démonstration sur le plan technique. Les Peacocks, qui marchent sur l’eau en attaque, piétinent les Racers en première mi-temps. L’écart monte à +15 en début de seconde période, et la victoire finale est autoritaire (70-60).

Pour la première fois de son histoire, Saint Peter’s est donc qualifié pour le « Sweet Sixteen » du tournoi NCAA. Les Peacocks deviennent seulement la troisième tête de série n°15 dans l’histoire à atteindre ce stade du tournoi, après Florida Gulf Coast en 2013, et Oral Roberts en 2021.

Un exploit historique, qui valait bien un accueil sensationnel de leurs fans à leur retour sur le campus.

Au Sweet 16, les nouveaux héros improbables de la March Madness 2022 feront face à un troisième gros morceau en autant de matches : Purdue et l’incroyable Jaden Ivey, pour une place au Elite 8. Le challenge s’annonce immense, mais aucun scénario n’est à sous-estimer en mars. Ce n’est pas Kentucky et Murray State qui diront le contraire…

