March Madness | Les héritiers de Ja Morant passent le premier tour après prolongation

Même quand il ne joue pas, Ja Morant parvient encore à gagner… Dans un tweet bien senti, le All-Star des Grizzlies a salué la victoire de son « alma mater », Murray State, tout en égratignant Kentucky, tombé dès le premier tour !

a team from kentucky won today 👀🙌🏽🐎 — Ja Morant (@JaMorant) March 18, 2022

Jeudi soir, son ancienne équipe de Murray State effectuait son entrée dans le tournoi final universitaire et, face à San Francisco, les Racers ont tremblé jusqu’au bout, mais derrière 18 points et 7 rebonds de KJ Williams, et la claquette décisive de Jordan Skipper-Brown (12 points, 10 rebonds), ils ont fini par s’imposer après une prolongation disputée jusqu’au bout (92-87).

Pourtant, à +9 à moins de quatre minutes de la fin du match, Murray State semblait avoir fait le plus dur. Mais c’était sans compter sur la performance extraordinaire de Jamaree Bouyae, auteur de 36 points et d’une multitude de paniers plus « clutch » les uns que les autres pour garder son équipe à flot.

En l’occurrence, c’est Bouyae qui est venu égaliser à 17 secondes de la fin sur un petit « stepback » à 3-points, au cours d’un 8-0 pour finir le temps réglementaire. Et l’arrière de San Francisco fera des misères à Murray State jusqu’au bout car il redonnera l’avantage aux siens sur un nouveau 3-points à 2 minutes de la fin de la prolongation.

Mais, plus équilibrée avec cinq joueurs à 10 points ou plus, Murray State va mieux tenir le coup dans la période supplémentaire. Freshman quand Ja Morant portait Murray State au tournoi final en 2019, KJ Williams a fait parler son expérience, tout comme Tevin Brown avec 17 points et 8 rebonds. Toujours très proche de son ancienne équipe universitaire, Ja Morant donnait encore récemment des conseils à la nouvelle génération de Racers.

Classé n°7 dans la région Est, Murray State a dû s’employer tout au long de ce premier tour mais a finalement fait honneur à son classement face à San Francisco (n°10). Le prochain tour leur offre donc le tombeur de Kentucky, les « cendrillons » de Saint Peter’s !