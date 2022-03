March Madness | C’est déjà terminé pour Kentucky et Iowa

Si Michigan avait créé la première surprise face à Colorado State, c’est bien Saint Peters qui tient le premier « upset » majeur de la March Madness 2022. Au terme d’un match qu’ils ont clairement dominé, les Peacocks font trembler la planète NCAA et envoient Kentucky en vacances dès le premier jour du tournoi. Une énorme désillusion pour John Calipari et ses Wildcats, qui malgré une baisse de régime durant la fin de la saison régulière étaient assez unanimement considérés comme un des favoris pour le titre national.

Il n’en sera rien, et Kentucky, tête de série n°2, prend la porte d’entrée face à une tête de série n°15, qui pour la première fois de son histoire gagne un match dans un tournoi NCAA ! Un énorme « upset » sur le plan sportif, et une soirée historique pour cette petite université de Saint Peters, qui confirme la règle à ne jamais oublier en mars : la saison régulière ne compte plus quand la March Madness démarre.

Malgré la surprise du résultat liée à l’écart de « standing » entre les deux programmes sur le papier, la défaite de Kentucky, dans les chiffres, n’est pas si surprenante.

Car les Wildcats ont tout simplement très, très mal joué. En témoigne leur affreuse adresse globale : 26/61 aux tirs, 4/15 à 3-points et… 23/35 aux lancers-francs ! Seul Oscar Tshiebwe a tenu son rang, lui qui est un des favoris au trophée de joueur de l’année. Le pivot congolais a posté un énorme double-double, à 30 points (11/16) et 16 rebonds, mais aussi 2 interceptions et 2 contres. En vain.

Soudés et cohérents, les Peacocks ont livré une leçon de basket collectif. Naturellement moins talentueux que l’escadron de Kentucky, l’effectif de Saint Peters s’est appuyé sur ses forces : du coeur, de la résilience, un ballon qui tourne, et surtout un Daryl Banks en feu. L’arrière « junior », relativement inconnu au bataillon avant la rencontre, a livré le match de sa vie et a découpé la défense de la « Big Blue Nation » : 27 points à 9/19 (5/8 derrière l’arc), et 4 rebonds et 2 passes.

Les Peacocks seront opposés, au deuxième tour, au vainqueur du match entre Murray State et San Francisco. Du côté des Wildcats, la fin de la semaine va faire mal au crâne. Après une saison 2020/21 cauchemardesque, le programme avait retrouvé ses standards cette année, et le « Final Four », voire le titre, étaient des objectifs raisonnables, et surtout réalisables. Finalement, l’issue pour « Coach Cal » et ses joueurs est la pire possible.

Iowa – Richmond

Les Spiders de Richmond renversent les Hawkeyes (67-62), et se qualifient ainsi pour le deuxième tour du tournoi pour la première fois depuis 2011. Ces dernières semaines, Iowa était pourtant sur une excellente dynamique, avec le titre de la conférence Big Ten aux dépens de Purdue, et elle abordait donc le tournoi sûre de ses forces.

Mais la March Madness est une autre paire de manches, et les Hawkeyes n’ont pas su transposer leur excellent niveau de jeu de la fin de saison face à cette coriace équipe de Richmond. L’escouade de Fran McCaffery a vécu une soirée cauchemardesque en attaque : 24/66 aux tirs, dont 6/20 à 3-points.

Seul Keegan Murray a surnagé, avec 21 points (8/15) et 9 rebonds, mais le « sophomore » ne pouvait pas faire la différence tout seul, et les Hawkeyes ne pouvaient pas espérer gagner en se reposant sur du « hero-ball ».

Portés par les 24 points (8/15), 6 rebonds et 6 passes de l’excellent meneur « senior » Jacob Gyliard, les Spiders de Richmond passent donc au tour suivant dans la région Midwest. Ils affronteront la dangereuse équipe de Providence, tête de série n°5 comme Iowa, qui s’est imposée avec la manière face à South Dakota State.