Opposé à Colorado State (6), Michigan (11) n’était pas spécialement favori pour son entrée en lice, et la première mi-temps a donné raison à la hiérarchie des têtes de série. Les Rams ont pris à la gorge les Wolverines d’entrée, imposant leur rythme offensif effréné et leur adresse extérieure (8/20 derrière l’arc).

Privé de son maitre à jouer DeVante’ Jones, Michigan est à côté de la plaque en attaque : 8 pertes de balles en 12 minutes (9 en première mi-temps), des tirs forcés qui entrainent une adresse catastrophique (0/8 à trois-points en première mi-temps). Seul le pivot Hunter Dickinson surnage au poste bas (12 points et 5 rebonds), puisque Colorado State ne présente aucun pivot de formation, et subit donc un important déficit de taille. À la pause, les Rams ont un avantage confortable (36-29).

Mais rien n’est jamais acquis dans un match universitaire, et les Wolverines s’appliquent à le rappeler à leurs adversaires au retour des vestiaires. Toujours sous l’impulsion d’un Dickinson omniprésent, bien aidé par le réveil du « freshman » Caleb Houstan et du meneur vétéran Eli Brooks (16 points, 7 rebonds, 6 passes et 2 interceptions), Michigan enclenche sans tarder un furieux comeback et après 10 minutes dans le deuxième mi-temps, les voilà en tête au tableau d’affichage (53-49).

À partir de ce moment, Colorado State ne reprendra plus l’avantage du match, et assiste impuissant à un retournement de situation conséquent. Sonnés par ce momentum, les Rams font preuve de nervosité et enchainent les possessions hasardeuses en attaque. L’adresse insolente de la première mi-temps n’est qu’un lointain souvenir, et le match échappe petit à petit aux coéquipiers de David Roddy (13 points, 6 rebonds, 4 passes).

Bousculée en première période, durant laquelle elle accuse jusqu’à 15 points de retard, la troupe de Juwan Howard s’impose finalement assez aisément (75-63), grâce à une attaque retrouvée en deuxième période (46 points). Au deuxième tour, les Wolverines affronteront le vainqueur du match entre Tennessee, tête de série n°3 et immense favori de la rencontre, et Longwood, tête de série n°14.

– ESPN Player va diffuser les 67 rencontres de la March Madness, Final Four et Finals compris

– Branchez-vous sur ESPN Player pour suivre toute la March Madness du 15 mars au 4 avril grâce à ce lien https://bit.ly/ESPNBasketUSA

– ESPN Player est disponible uniquement en anglais

– Les modalités s’appliquent