Rudy Gobert prend les critiques comme une marque de respect

Triple « Defensive Player Of The Year » et trois fois All-Star, Rudy Gobert reste pourtant la cible fréquente des critiques. Ce qu’on lui reproche ? Essentiellement de ne pas avoir le talent offensif d’un Joel Embiid ou d’un Nikola Jokic, et de n’être au final qu’un intimidateur. Plusieurs fois, Draymond Green s’en est ainsi pris à lui, et avant le All-Star Game, il avait ironisé sur les larmes du Français lorsque ce dernier n’avait pas été sélectionné au All-Star Game. Mais Rudy Gobert ne veut pas rentrer dans ce petit jeu…

« Notre relation se résume à ce qu’il dit sur moi parce que je ne parle pas de lui » explique le pivot du Jazz à Taylor Rooks du Bleacher Report. « Quand je le vois en personne, il est toujours très sympa et respectueux. Tant que ça reste comme ça, vous savez… »

Pour Rudy Gobert, Draymond Green n’est pas le seul à le critiquer, mais il prend ça comme une marque de respect.

« Il y a des choses qui sont dites sur moi dans les podcasts, et ce n’est pas uniquement Draymond. Beaucoup de gars essaient de dénigrer ce que je fais tous les soirs, ou ce que je suis comme joueur. Personnellement, je prendrai toujours ça comme une marque de respect. Si j’étais un défenseur moyen ou un joueur moyen, ils ne parleraient pas de moi, non ? Donc je prendrai toujours ça comme du respect. »

« Les gens adorent les embrouilles. Les embrouilles génèrent davantage d’interaction »

Pour sa part, on ne le verra jamais critiquer qui que ce soit. Le Français se concentre sur lui-même et son équipe, et les critiques ne sont que des motivations supplémentaires.

« Je ne parlerai jamais mal de quelqu’un. Je respecte tous ces joueurs. Maintenant, si on me manque de respect en tête-à-tête, c’est différent. Mais on peut dire ce qu’on veut sur moi. À chaque fois que je parle de Draymond ou de quelqu’un d’autre, je montre du respect. Si ces gars veulent me manquer de respect, c’est leur choix. »

Au final, ces joutes verbales font partie du show, et il ne faut pas en tenir compte.

« Les gens adorent les embrouilles. Les embrouilles génèrent davantage d’interaction. Même moi, quand je regarde une vidéo et qu’il y a une bagarre ou quelque chose comme ça, je regarde… C’est plus intéressant. Je l’ai compris, mais je suis tranquille » conclut-il ainsi au sujet de tout ça.