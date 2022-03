Cedi Osman et Kevin Love, les détonateurs des Cavaliers

Face à Detroit, les Cavaliers finissaient leur semaine avec un quatrième match en six jours, et un second en 48 heures. Et comme la dernière rencontre vendredi, gagnée face à Denver, avait été jusqu’en prolongation, autant dire que les joueurs de Cleveland avaient les jambes lourdes samedi soir. Même face aux modestes Pistons.

Evan Mobley a confirmé cette fatigue généralisée parmi les troupes de J.B. Bickerstaff. « On était assez épuisé la nuit dernière, mais on a fait le nécessaire pour gagner », souligne l’intérieur pour ESPN.

Le rookie a également mis l’accent sur l’apport de Cedi Osman et Kevin Love. Les deux remplaçants ont effectivement été très importants en deuxième mi-temps. Car à trois minutes de la fin du troisième quart-temps, les Cavaliers sont menés de 12 points.

C’est alors que Kevin Love envoie trois shoots primés, tous contestés, de suite et relance totalement son équipe.

« Love a été incroyable, il a mis trois paniers primés et tout le monde est devenu fou. Après ça, on a trouvé les solutions en défense, et en attaque, en faisant bouger la balle », raconte Cedi Osman. « Dès que Love a été chaud, ils ont pris confiance et on pouvait le ressentir », ajoute Jerami Grant, dont les 40 points n’ont pas suffi.

Les Cavaliers sont ainsi revenus dans la partie avec un 11-0. Puis, en dernier quart-temps, c’est Cedi Osman qui prend la suite du champion 2016, désormais plus discret et qui multiple les écrans pour libérer ses coéquipiers.

Le Turc inscrit 9 points dans le dernier acte et les Cavs l’emportent. Le duo Love – Osman, c’est donc 30 points (à 12/19 au shoot) au total, dont 21 après la pause. Ils ajoutent aussi 15 rebonds et 4 passes à leur performance.

« Après un match difficile contre Denver, on avait besoin d’un gros effort collectif pour cette rencontre », explique l’ailier pour le site officiel de la franchise. « Darius Garland et Mobley jouent beaucoup et on avait besoin de les aider. Le banc a été bon je trouve, surtout en troisième quart-temps. On n’était pas bien, fatigué, et on a apporté de l’énergie. Ensuite, tout le monde a été impliqué, les fans aussi et on savait qu’on allait prendre ce match. »