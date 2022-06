C’est le printemps, et les Hornets bourdonnent à nouveau

On les croyait partis pour vivre la même fin de saison qu’en 2021 mais les Hornets retrouvent des couleurs en mars. Cette nuit, face aux Mavericks de Luka Doncic, ils enregistrent une quatrième victoire de suite. Une série qui leur permet de se rapprocher de la 8e place des Nets, et de quasiment assurer leur place au « play-in ». Les Wizards, actuellement 11e, ont six victoires de moins, et il reste une dizaine de matches à jouer.

« On joue bien, on se donne à fond, et on joue ensemble. C’est tout ce qu’on peut demander » réagit James Borrego. « Désormais, on doit maintenir ce niveau de jeu et garder le pied sur la pédale. »

Ce qui caractérise cette belle série, c’est le jeu collectif des Hornets. Sur les quatre derniers matches, ils tournent à 34 passes de moyenne. Cette nuit encore, on les a vus chercher le meilleur tir possible et le joueur démarqué. Comme souvent, cet altruisme est contagieux.

« Nous sommes tous des bons joueurs de un-contre-un, et c’est difficile parfois de trouver le côté opposé. Mais tout le monde est impliqué en attaque » assure Miles Bridges, meilleur marqueur des Hornets face à Dallas.

Candidat au titre de la meilleure progression, Miles Bridges est évidemment ravi de voir que son équipe remonte la pente après un mois de février catastrophique.

« On savait que ça allait tourner à un moment… On était sur une série de défaites quand on ne jouait pas bien en février. C’est un bon mois de mars, et on veut juste être réguliers. Cela dépend de nous. On doit aborder chaque match comme une rencontre de playoffs. On ne peut pas jouer en fonction du bilan de l’adversaire. »

L’une des marques de fabriques de l’équipe, c’est sa défense de zone. Aucune équipe ne joue plus la zone que les Hornets, et les joueurs de James Borrego ont cassé le rythme des Mavericks cette nuit. Ils ont isolé Luka Doncic, coupé de ses coéquipiers et enfermé dans un « one-man show ». Et puis, à Charlotte, il y a beaucoup de forts attaquants, capables de prendre feu. Comme Kelly Oubre Jr, LaMelo Ball ou Terry Rozier.

« On tient tête aux meilleures attaques » souligne PJ Washington. « Ce soir, on leur marque 129 points. On a fait circuler la balle. Tout le monde l’a touchée. Tout le monde shoote, tout le monde marque. Quand on joue comme ça, c’est difficile de nous battre. »

Comme les Hornets doivent affronter ensuite les Pelicans et les Knicks, cette belle série pourrait perdurer.