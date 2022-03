Les Mavericks coulés par l’adresse extérieure des Hornets

Face à des Mavericks au ralenti après leur match de la veille à Philadelphie, les Hornets appuient sur l’accélérateur dès les premiers instants. En trois minutes seulement, sous l’impulsion d’un Miles Bridges qui a des fourmis dans les jambes, Charlotte s’octroie une avance de 14 points (16-2). Privés de Spencer Dinwiddie, les Mavericks ont d’entrée la tête sous l’eau, et ils subissent le rythme offensif de leurs adversaires (8/14 à 3-points) durant tout le premier quart-temps. Seul Luka Doncic trouve des solutions (14 points) en attaque, mais l’ensemble est très poussif après les douze premières minutes (35-24).

Les Mavericks se ressaisissent et grignotent lentement mais sûrement leur retard, jusqu’à prendre l’avantage au score à quatre minutes de la mi-temps (47-46), sous l’impulsion de Jalen Brunson et Dorian Finney-Smith, qui assurent pendant que Doncic est sur le banc. Mais alors que le momentum semble en train de complètement basculer en faveur de Dallas en fin de quart-temps, les Hornets gâchent la fête et se donnent un peu d’air en concluant la 1ère mi-temps par un 11-0 salvateur ! A la pause, Charlotte a repris les devants (61-52).

Le scénario de la 1ère mi-temps se répète après la mi-temps : les Mavericks reviennent une nouvelle fois à hauteur des Hornets (74-72), sous l’impulsion d’un Doncic qui marche sur l’eau (17 points en six minutes). Mais comme en fin de 1ère mi-temps, la réponse des Hornets est immédiate, et cette fois-ci elle est bien plus violente : un 28-8 pour conclure le troisième quart-temps, et des Mavericks complètement assommés après 36 minutes (102-80).

L’écart atteint même +30 en début de quatrième quart-temps, et la fin de la rencontre n’est donc rien d’autre qu’un long « garbage-time ». Bousculés la veille à Philadelphie, les Mavericks prennent une nouvelle baffe en Caroline du Nord (129-108).

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le 3e quart-temps a causé la perte des Mavericks. Souvent un moment clé d’une rencontre, le 3e quart-temps a complètement coulé Dallas. À cause d’une défense naïve en premier lieu (41 points encaissés), mais surtout à cause d’une attaque inefficace. Les Mavericks ont inscrit 28 points, ce qui n’est pas mauvais, sauf que Luka Doncic en a inscrit 23 à lui tout seul… Difficile de se reposer sur un seul homme en NBA, et les Mavericks l’ont payé cher.

33 contre 18. Soit le nombre respectif de passes décisives des Hornets et des Mavericks. Un différentiel de 15 passes qui atteste de l’écart collecti qui séparait les deux formations en attaque. À l’image de leur troisième quart-temps, évoqué ci-dessus, qui consistait à regarder Luka Doncic jouer au héros, les Mavs ont cruellement manqué de cohérence dans leur jeu offensif. À l’inverse des Hornets, bien plus entreprenants et créatifs.

Le barrage des Hornets. Résolument tournés vers le tout pour l’attaque cette saison, les Hornets ont signé un nouveau carton offensif face à Dallas : 129 points marqués, dont 60 inscrits derrière l’arc (20/42). Pratiquement à 50% de réussite dans l’exercice, Charlotte n’a laissé aucune chance aux Mavericks, torpillés tout au long de la soirée.

TOPS/FLOPS

✅ Miles Bridges. Instigateur du « run » des Hornets dès les premières minutes du match, le bondissant ailier n’a pas relâché la pression ensuite. Efficace aussi bien en attaquant le cercle que derrière l’arc (3/5), il a livré un match efficace (23 points à 7/12, 8 rebonds et 3 passes), en seulement 30 minutes.

✅ PJ Washington. Belle adresse pour l’ancien joueur de Kentucky, qui signe un 5/9 à trois-points, pour 21 points au total. Dans un rôle simple, mais qu’il maîtrise bien, de shooter sur « pick-and-pop », il a fait souffrir les Mavericks.

✅ Luka Doncic. Il faut sauver le soldat Luka doivent penser les fans des Mavericks après cette rencontre. Seul contre tous (37 points, dont 23 dans le 3e quart-temps, 13/20 aux tirs, 4 rebonds et 3 passes), le Slovène a tout donné, alors qu’il était passé au travers la veille à Philadelphie. Mais cette fois, ce sont ses coéquipiers qui se sont troués, et « Luka Magic » s’est vite retrouvé à livrer un combat vain.

⛔️ Trey Burke. En l’absence de Spencer Dinwiddie, c’est l’ancien meneur du Jazz et des Knicks qui a pris le rôle du 3e meneur dans le dispositif à trois « guards » des Mavericks, aux côtés de Luka Doncic et Jalen Brunson. Pas vraiment en rythme puisqu’il ne joue que par séquences cette saison, il n’a pas été très inspiré durant les 22 minutes qu’il a passées sur le terrain : 5 points à 2/11 aux tirs.

LA SUITE

Charlotte (36-35) : lundi, réception des Pelicans

Dallas (43-28) : lundi, réception des Wolves