Jeux de mains, jeux de vilains entre les Wolves et les Bucks

George Hill aura attendu d’être dans sa 13e saison NBA pour être expulsé ! C’est arrivé cette nuit sur le parquet des Wolves lors d’un accrochage avec Pat Beverley à la fin du premier quart-temps. Au départ, c’est Serge Ibaka et Taurean Prince qui s’asticotent après un lancer-franc de Karl-Anthony Towns. Les deux s’expliquent, nez contre nez, quand survient Pat Beverley.

Fidèle à lui-même, le meneur de Minnesota vient pousser dans le dos Serge Ibaka. George Hill s’en mêle, et tout le monde est séparé. Sauf que… Serge Ibaka traverse le terrain pour s’occuper du cas Beverley. Au final, les coéquipiers et les arbitres ont empêché que ça dégénère, mais Pat Beverley et George Hill ont pris la porte, tandis que Serge Ibaka et Taurean Prince ont écopé chacun d’une faute technique.

« J’ai trouvé que l’équipe avait très bien réagi » a apprécié Chris Finch. « Ils n’ont pas cherché à envenimer les choses, et on n’a pas perdu notre concentration et nos efforts. On a beaucoup de fortes personnalités, beaucoup de joueurs extravertis… Il faut les laisser être eux-mêmes. Ils sont jeunes. Ils sont énergiques. Ils s’apprécient. Ils s’encouragent mutuellement. Je ne vais pas trop freiner leur enthousiasme. »

Pour Anthony Edwards, cet incident a même servi d’électrochoc. « Cela m’a donné un coup de boost différent car Pat s’était fait expulser en voulant protéger Taurean. »

La tension entre les deux formations a perduré, au point que les arbitres ont distribué six fautes techniques, et on retiendra notamment cet autre accrochage entre Bobby Portis et Naz Reid en deuxième quart-temps. « Franchement, je pense que ça nous a boostés mentalement » témoigne Naz Reid.