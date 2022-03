Pour DeMar DeRozan, les Bulls doivent se poser les bonnes questions face à leur méforme

3 victoires – 18 défaites. Tel est le terrible bilan des Bulls cette saison face aux équipes qui gagnent plus de 60% de leurs matches. Cette nuit à Phoenix, les hommes de Billy Donovan n’ont pas non plus été à la hauteur de la meilleure équipe de la ligue avec une défaite de 27 points.

Cette tendance à perdre leurs moyens face aux cadors de la ligue est le fil rouge de leur saison. Le plus embêtant pour les Bulls est lorsque leur calendrier leur impose d’enchaîner ces confrontations directes, comme c’est le cas depuis fin février (Grizzlies, Heat, Bucks, 76ers, Jazz…). « À cette période de l’année, il n’y a pas de secret. On a joué un super basket et maintenant, des équipes s’en prennent à nous », remarque DeMar DeRozan.

Résultat : Chicago traverse sa période de disette la plus longue de l’année avec seulement deux succès en dix matches. Pour le meilleur marqueur de l’équipe, il n’est plus question de penser à l’infirmerie, dont Alex Caruso est récemment sorti, et que Patrick Williams et Lonzo Ball devraient quitter prochainement.

« Le fait de traverser une période d’adversité, perdre les derniers matchs et voir que les choses ne tournent pas rond doit nous pousser à nous concentrer davantage et à sentir l’urgence d’aller sur le terrain et de se battre, peu importe qui joue », estime l’arrière. « On ne peut pas s’asseoir et se dire : ‘D’ici quatre matches, peut-être qu’untel ou untel reviendra’. Il faut que cela nous pousse à réaliser que c’est difficile et qu’on doit s’en sortir. »

« On doit développer une certaine résilience quand ça ne va pas »

Cette urgence, à laquelle Alex Caruso a fait référence après la défaite dans l’Utah, est d’autant plus prégnante chez les Bulls qui n’ont plus que 12 matches devant eux avant les playoffs. Et avec leur méforme actuelle, ils pourraient abandonner leur 5e place actuelle (41 victoires – 29 défaites) pour chuter jusqu’au « play-in »…

Les Bulls doivent se reprendre et vite. Y compris en match, lorsque l’adversaire commence à prendre la main. « Je ne veux rien enlever à Phoenix ou à nos autres adversaires mais on doit être capables de mieux réagir quand les tirs ne rentrent pas. Certains rebonds offensifs des Suns dans le deuxième quart-temps nous ont vraiment fait du mal. Ensuite on a commencé à manquer des tirs. On doit développer une certaine résilience quand ça ne va pas », réclame Billy Donovan dont l’équipe a shooté à 41% de réussite contre 56% chez les Suns.

Le cinq de ces derniers a écrasé celui des Bulls. DeMar DeRozan, Zach LaVine et Nikola Vucevic ont tous les trois terminé avec au moins -24 au score lorsqu’ils étaient en jeu. « On doit simplement comprendre nos erreurs, se demander pourquoi on perd certains matchs, pourquoi on peut faire un mauvais quart-temps défensivement ou offensivement. On doit s’appuyer les uns sur les autres pour corriger ces erreurs », poursuit l’ancien joueur des Spurs, persuadé qu’il est possible de battre une équipe en playoffs après avoir été battu en saison régulière.

« Même si je déteste perdre, parfois, lorsque vous êtes mis à terre, vous devez vous découvrir plus profondément, ce qui pourrait être bénéfique en playoffs », juge DeMar DeRozan. « On en est là, à essayer de comprendre qui on est, d’aller plus en profondeur. De quoi sommes-nous vraiment faits ? Il s’agit de creuser et de voir ce que nous pouvons tirer de nous-mêmes. Pour moi, c’est la beauté de ce défi. »