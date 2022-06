Goga Bitadze, monsieur 100% au shoot

Le 6 mars, contre les Wizards, Goga Bitadze avait réussi une première période parfaite, à 6/6 au shoot. Sauf qu’en seconde période, il était resté longtemps sur le banc, terminant la partie avec 20 points à 7/7 au shoot, dans une défaite des Pacers.

Rick Carlisle n’avait pas été très loquace pour expliquer son choix de se passer du pivot, pourtant très bon, après la pause. Il avait seulement parlé d’une « décision de coaching ». Le joueur, lui, n’avait exprimé aucune déception publique. « Je fais confiance au coach », avait-il simplement glissé.

Face aux Rockets, Goga Bitadze a vécu la même soirée jusqu’à la pause. Au retour des vestiaires, il est encore à 6/6 au shoot. Allait-il enfin avoir sa chance ? Oui. Rick Carlisle le relance et il s’avère précieux en fin de rencontre, avec neuf points en dernier quart-temps. Ses paniers avec la faute seront très importants dans le succès.

« Il a fait un grand match, à 9/9 au shoot, avec 9 rebonds, et beaucoup d’impact près du cercle », explique le coach des Pacers à l’Indy Star. « C’est une bonne chose de le voir se sentir bien et d’avoir la chance de jouer. Il a fait du bon boulot sur Christian Wood, Alperen Sengun. Je suis très heureux pour lui. »

Impressionnant d’efficacité

Titulaire pour la 14e fois de sa carrière, Goga Bitadze a terminé avec 23 points (record en carrière) à 9/9 au shoot donc, 3/3 à 3-pts, 9 rebonds, 3 passes et 3 interceptions en 26 minutes. C’est l’un des meilleurs matches de sa carrière, tout simplement.

« C’est la beauté de Goga : quand il joue bien, il est efficace », constate Malcolm Brogdon, lui aussi décisif avec 25 points. « Il est bon. Il va continuer de progresser et je suis toujours excité pour lui, car il bosse. Il est humble, c’est un professionnel au quotidien. »

Sur ses quatre derniers matches, le Géorgien tourne à 17 points, 7.8 rebonds et 1.5 contre de moyenne, à 74% de réussite au shoot et 61 % à 3-pts. Le tout en seulement 22 minutes. Après un début de saison très discret, ses dix meilleurs matches cette année ont tous été réalisés en 2022. Il faut dire que Myles Turner est blessé et que Domantas Sabonis est parti…

« Je me sens bien, j’ai l’impression que je peux mettre chaque shoot », confesse-t-il. « Je ne suis pas arrogant en disant ça, simplement, je travaille sur mon tir. Car avant, j’étais en difficulté. Je suis resté à la salle pour bosser encore et encore. J’imagine que ça paye. »