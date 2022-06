Luka Doncic pris au piège de la toile d’araignée des Sixers

C’est ce qui s’appelle une réponse du berger à la bergère. En février dernier, les Mavs avaient utilisé la défense de zone pour contenir Joel Embiid. Cette nuit, les 76ers ont eu recours à la même stratégie défensive, également reprise par Dallas dans le match, pour limiter un maximum Luka Doncic.

« (Les Mavs) ont une bonne défense de zone », commence par saluer Doc Rivers. « On l’a utilisée contre Miami, on est presque revenus au score donc cela peut fonctionner en la pratiquant. »

« Il y a certains trucs sur lesquels on bosse à l’entraînement et qui parfois ne fonctionnent pas, alors on se demande : ‘Est-ce que ça va marcher un jour en match ?’. Et quand ça marche, on se dit : ‘Très bien, ces coaches savent de quoi ils parlent’ », apprécie Georges Niang.

Son coach avait effectivement vu juste avec cette défense mise en place cette nuit. « On l’utilise de plus en plus depuis cinq ou six matchs. On aime ça. On pense avoir des gars au QI suffisamment élevé. Ça coupe le rythme d’un adversaire. Alors on reste avec, si c’est efficace, à l’instar des équipes qui l’utilisent contre nous. Ce soir, ça a été génial pour nous », qualifie l’ancien coach des Clippers.

Contenus à 101 points inscrits, les Mavs peuvent en témoigner. « Ça a cassé notre rythme. Il faut leur reconnaître le mérite d’avoir maintenu la zone en place », félicite Jason Kidd, dont le général en chef a particulièrement souffert. En plus de la zone, Luka Doncic a dû faire face à une individuelle flottante très efficace des Sixers. Outre Matisse Thybulle, Danny Green a fait un gros boulot pour rester au contact du Slovène et contester ses tirs.

Varier les défenses

Joel Embiid s’est également montré très présent sur le « pick-and-roll ». Le pivot trouve d’ailleurs que James Harden a, lui aussi, rempli sa mission défensive : « Il a relevé le défi et fait un travail incroyable sur Luka. »

« On a été très bons pour varier en défense », note le barbu. (Luka Doncic) dirige une très belle attaque donc on a voulu varier, utiliser un peu de zone, un peu d’individuelle, être agressif avec lui. Je suis certain qu’il voit beaucoup de défenses différentes chaque soir. On a donc essayé d’être agressifs, actifs avec nos mains et de rendre ses tirs difficiles. »

Mission accomplie puisque le Slovène, deux jours après sa grosse sortie à Brooklyn (37 points), a été contenu à seulement 17 points inscrits à 5/20 aux tirs, dont 2/10 de loin. Le meneur a par ailleurs capté 7 rebonds et distribué 10 ballons, mais en a également perdu 6.

Conscient que son équipe doit travailler pour mieux s’ajuster face à ce genre de défense, le joueur du mois en titre à l’Ouest concède qu’il est toujours compliqué de se contenir avec ce genre de non-match, mais il relativise : « Ce n’est évidemment pas le premier et sûrement pas le dernier. »