Mike Malone calme l’optimisme autour de Jamal Murray

« On doit se concentrer sur le moment présent. » Lorsqu’il s’agit d’évoquer les retours potentiels de Jamal Murray et de Michael Porter Jr., Will Barton est comme le clan des Nuggets : prudent. Un vent d’optimisme a soufflé à Denver ces derniers jours avec l’annonce de la reprise de l’entraînement du premier.

Depuis deux jours, le meneur, qui n’a pas encore joué cette saison avec sa blessure au genou, s’entraîne en effet avec les Grand Rapids en G-League. « C’était un grand pas en avant pour Jamal, mais il a encore beaucoup de travail devant lui », tempère Mike Malone.

Celui-ci, alors que son ailier opéré du dos a aussi repris l’entraînement depuis plusieurs semaines, va même encore plus loin pour calmer l’optimisme ambiant vis-à-vis des deux grands absents de l’équipe : « Il n’y a pas de retour immédiat à l’horizon pour l’un ou l’autre. »

Les deux meilleurs marqueurs de l’équipe la saison passée, derrière Nikola Jokic, doivent donc encore prendre leur mal en patience alors que les playoffs approchent. « Personne n’aime la compétition plus que Jamal. Je sais qu’il veut retenir (mais) tout dépend de son physique », affiche son coéquipier, Will Barton.

Ce dernier, à l’instar de son leader Nikola Jokic, préfère ne pas se focaliser sur ces retours potentiels. Après tout, sans leurs deux joueurs majeures, les Nuggets (42 victoires – 29 défaites), 6e à l’Ouest, sont en passe de se qualifier directement sans jouer le « play-in ». Un petit exploit.

Auteur d’un match très moyen à 10 points à 3/14 face aux Cavs cette nuit, Will Barton se réjouit d’ailleurs lui-même d’être en parfaite forme, sur le plan physique du moins. « Je ne pense qu’à rester en bonne santé, à essayer de jouer correctement et à me préparer pour les playoffs, ce que j’ai attendu avec impatience toute ma carrière. Je n’ai pas été capable d’y participer en bonne santé. Aujourd’hui, j’en ai la chance si tout continue à bien se passer. »

Jamal Murray et Michael Porter Jr. aimeraient pouvoir en dire autant…