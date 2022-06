Bismack Biyombo regrette l’absence de la presse dans les vestiaires

Pandémie oblige, la NBA a restreint l’accès aux vestiaires pour les journalistes, et même si la situation s’est largement améliorée sur le plan sanitaire, la ligue n’a pas encore assoupli son règlement. Après chaque match, c’est par Zoom que la presse pose ses questions, ou à distance dans une salle de presse. Mais la possibilité d’avoir un joueur en tête à tête n’est plus d’actualité, et Bismack Biyombo le regrette.

« Je ne peux pas mentir, cette époque me manque. Vraiment, je regrette cette époque lorsque le match était terminé, qu’on filait sous la douche, et qu’il y avait cette interaction avec les journalistes. On se pressait de se rhabiller » se souvient l’intérieur des Suns. « Aujourd’hui, tout est plus virtuel. J’espère qu’au fur et à mesure que nous en apprenons sur le virus, nous découvrons de meilleures façons de le gérer. J’espère vraiment qu’à un moment donné, nous pourrons recommencer à interagir avec les journalistes. »

Pour l’ancien intérieur des Hornets, des Raptors et du Magic, cette interaction participe à la vie de la NBA, et les rapports entre les joueurs et les journalistes sont essentiels.

« Au fil des ans, j’ai construit tant de relations avec de nombreux journalistes. Maintenant, vous pouvez seulement entendre leur nom sur un Zoom. Vous ne voyez pas leur visage et les interactions physiques et en personne ne sont pas les mêmes avec Zoom. J’espère vraiment qu’en continuant à nous instruire et à trouver le meilleur moyen de gérer tout ça, nous pourrons bientôt voir des journalistes venir dans les vestiaires et côtoyer les joueurs. Je pense que cela nous a permis de réaliser d’excellents reportages et que les journalistes ont pu recueillir en temps réel les émotions des joueurs après le match. J’ai aussi conscience qu’il y a eu une pandémie, et maintenant nous allons dans la bonne direction, et les choses reviennent à la normale. J’espère que nous pourrons continuer sur cette voie afin de retrouver nos vies. »

Comme Bismack Biyombo est un dirigeant du syndicat des joueurs, peut-être pourra-t-il appuyer sa requête alors qu’Adam Silver ne semble pas pressé de rouvrir les portes…