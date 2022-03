Nick Nurse toujours autant sous le charme de Scottie Barnes

Avec cinq victoires en six rencontres, les Raptors viennent de signer le meilleur « road trip » (avec six matches ou plus) de leur histoire et Scottie Barnes n’est clairement pas étranger à cette réussite.

Le rookie de Toronto a inscrit 15 points à Los Angeles face aux Clippers, dont sept dans le dernier quart-temps. Son dunk et son panier où il remonte tout le terrain face à la pression de Nicolas Batum ont marqué les esprits.

« J’ai beaucoup aimé », se réjouit Nick Nurse pour Sports Net. « Il fait des grosses actions dans les moments chauds. Il remonte la balle alors que les gens pensent qu’il est trop grand pour ça et que la pression va le faire flancher. Il les fait payer. Il met son corps en avant et va très vite. »

Dans ces cinq victoires de suite, Scottie Barnes a compilé 19.2 points à 51% de réussite au shoot, 45% à 3-pts, 7 rebonds, 3.6 passes, 1.8 interception et 1 contre de moyenne. De plus, il a perdu seulement 1.4 ballon par match.

« Il n’a peur de rien, ni de personne »

C’est très propre et très juste pour un rookie, surtout après avoir dépassé la barre des 60 matches disputés, alors que la fatigue pourrait logiquement se fait ressentir. En mars, l’ancien de Florida State joue 39 minutes par match !

« Quand on a le nez fin au basket, on a une bonne anticipation sur ce qui va se passer, on a un temps d’avance », analyse le coach des Raptors. « Les joueurs qui se retrouvent là où la balle se trouve, c’est de l’anticipation d’après moi. Je sais qu’il a 20 ans et qu’on parle de son travail dans la salle, à l’entraînement, mais il joue beaucoup aussi. Il a acquis ce sens du jeu. »

Seul joueur à être présent dans le Top 5 des meilleurs marqueurs, rebondeurs, passeurs, intercepteurs et contreurs parmi les rookies, et alors que Toronto, 7e de l’Est, se rapproche d’une place en playoffs, Scottie Barnes court-il vers le trophée de rookie de l’année ? « Il est clairement un des cinq favoris », estime Tyronn Lue.

Qu’il soit sacré ou non à l’issue de la saison ne changera pas l’avis des Raptors sur leur pépite. « Il n’a peur de rien, ni de personne. Il a une énorme confiance », remarque Pascal Siakam pour le site de la NBA. « Il est polyvalent, peut jouer et défendre sur plusieurs postes », poursuit Nick Nurse. « Il dribble, passe et marque. C’est spécial dans cette ligue et ils sont peu comme ça. Il n’a pas de limites. »