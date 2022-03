Après un final étouffant, les Raptors arrachent la victoire face aux Clippers

C’est l’une des formations dont on parle le moins, mais les Raptors sont ce matin 6e de l’Est, à égalité avec les Cavaliers, et ils n’ont que deux revers de plus que les Sixers, actuellement 4e. Cette nuit, Pascal Siakam et ses coéquipiers s’imposent 103-100 sur le parquet des Clippers, et c’est leur 5e victoire de suite !

Avant cela, on a eu droit à un match complètement débridé avec des Raptors qui frappent en premier grâce à Fred VanVleet et Gary Trent Jr (9-2). Les Clippers, fidèles à leur réputation, s’accrochent et égalisent, et s’en suit un furieux chassé-croisé. Mais à cheval sur les deux mi-temps, les Raptors se lâchent et signent un 20-3 pour s’échapper, et mener de 15 points (59-44). Les Clippers sont dans les cordes, et Siakam est intenable.

Une histoire de rebonds offensifs

Mais ces Clippers sont de vrais sparadraps, et ils signent un 11-0 pour prendre les commandes en fin de 3e quart-temps (78-76). Tout est à refaire pour les Raptors, et le yo-yo continue avec Scottie Barnes qui relance sa formation avec un énorme dunk sur contre-attaque, et Toronto s’échappe à nouveau (93-83). On croit que c’est fini, mais Reggie Jackson ramène les siens à -2 (99-97) sur un panier incroyable sous le cercle. Il reste 1 min 30 à jouer, et la Crypto.com Arena est en fusion.

Les Clippers sont en zone, mais ça ne leur permet pas d’assurer le rebond, et Precious Achiuwa récupère un tir trop court de Pascal Siakam, et il met dedans (101-97). Derrière, Nico Batum plante le 3-points qui redonne espoir à la Clippers Nation (101-100), lui aussi après un rebond offensif.

Il reste 40 secondes à jouer, et ça va se jouer sur des détails avec un nouvel oubli au rebond des Clippers sur un lancer de Fred VanVleet (103-100). Ce même VanVleet qui loupe le lancer-franc qui permettait d’aborder tranquillement la dernière possession. Les Clippers ont une balle pour égaliser, et c’est Achiuwa qui défend remarquablement bien sur Marcus Morris au large. Airball, et Toronto s’impose après deux dernières minutes étouffantes.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Toronto voyage bien. Pour la première fois de son histoire, la franchise canadienne remporte cinq matches de suite à l’extérieur. Après un revers à Cleveland pour débuter ce « road trip », la suite est parfaite pour les Raptors, vainqueurs deux fois à Los Angeles, mais aussi à San Antonio, Denver et Phoenix !

– Les Clippers au « play-in » ? Avec un bilan tout juste équilibré (36v-36d) à 10 matches de la fin, les Clippers n’ont plus grand chose à attendre de la fin de la saison régulière. Ils sont trop loin des Wolves (41-30) pour la 7e place, et largement devant les Lakers, 9e (29-40). Ils finiront sans doute 8e, et devront passer par un ou deux matches de plus pour aller en playoffs.

– Le rebond offensif. La fin de match a été marquée par de nombreux rebonds offensifs, et c’est la spécialité des Raptors. Cette nuit, Pascal Siakam et ses coéquipiers en récupèrent 16, et ils inscrivent 21 points sur ces balles de « seconde chance ».

TOPS/FLOPS

✅ Pascal Siakam. On retrouve le Pascal Siakam d’avant la pandémie, et c’est l’un des meilleurs ailiers forts de la NBA. Il plante 20 points et plus pour la 8e fois de suite, et c’est un record pour lui. C’est un vrai leader, et il n’a pas peur de prendre ses responsabilités.

✅ Fred VanVleet. Il n’a pas encore retrouvé son niveau All-Star, et ses deux lancers ratés en fin de match auraient pu coûter cher. Mais comme Siakam, il rassure ses coéquipiers par son agressivité et son sens du sacrifice.

✅ Marcus Morris. Le meilleur des Clippers ce soir. Le plus régulier et le plus juste dans ses choix. Il rate la balle de l’égalisation, mais il n’a pas grand chose à se reprocher sur l’ensemble du match. Même défensivement, il a livré un gros combat à Siakam.

⛔ Gary Trent Jr. Encore un match loupé pour le shooteur des Raptors qui manque de régularité ces derniers temps.

LA SUITE

LA Clippers (36-36) : déplacement compliqué vendredi à Utah.

Toronto (39-30) : retour à la maison pour accueillir les Lakers.