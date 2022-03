Jericho Sims, le pivot qui prend un peu de hauteur chez les Knicks

« On cherche à développer ces joueurs, c’est important pour nous », affichait récemment Tom Thibodeau, en référence à ses échanges avec la direction du Knicks, au sujet de l’évolution des jeunes talents de l’équipe. Entre RJ Barrett, Mitchell Robinson, Immanuel Quickley ou encore Obi Toppin, les New-Yorkais ont de quoi faire en la matière. On peut aujourd’hui ajouter à cette liste un produit encore plus brut que les autres : Jericho Sims.

Sélectionné en 58e position de la dernière Draft, à la sortie de son cursus universitaire complet à Texas (6 points et 5 rebonds de moyenne), le joueur de 23 ans n’a pratiquement pas été utilisé durant les quatre premiers mois de compétition par Tom Thibodeau. Nerlens Noel étant toujours à l’infirmerie, touché au pied, le rookie dispute aujourd’hui à Taj Gibson la place de remplaçant attitré du titulaire au poste de pivot, Mitchell Robinson. Depuis le All-Star Break, son temps de jeu a ainsi doublé à 14 minutes de moyenne.

Si son rendement en attaque sur cette période reste anecdotique (2 points), l’intérieur a eu l’occasion d’afficher ses qualités au rebond. En deux semaines, il a atteint ou dépassé à trois reprises la barre des 10 rebonds.

Dernière performance de ce genre en date, dimanche dernier, sur le parquet sur Nets. Avec ses 10 prises, il a terminé meilleur rebondeur de cette rencontre à égalité avec Andre Drummond, à qui il n’a pas hésité à répondre physiquement. On l’a également vu contrer un tir de Nic Claxton sur une fin de possession.

« Avoir sa tête au niveau du cercle est quelque chose de normal pour lui »

Plus discret en attaque, le pivot de 2,08 mètres a profité de quelques passes lobées d’Evan Fournier et Alec Burks pour apporter 6 points (3/3 aux tirs). De quoi signer, en 23 minutes de jeu (record cette saison), sa meilleure production de l’année confirmée par un excellent +20 au +/- lorsqu’il était en jeu.

« J’ai trouvé que Jericho nous avait donné beaucoup d’énergie », appréciait Tom Thibodeau. « Il est costaud, c’est difficile de lui passer par-dessus. Il est capable d’aller trapper un joueur puis de revenir au panier et nous apporter de la protection de cercle. Sur le plan offensif, il est encore en train de travailler. Il doit nous aider à exécuter. Il doit comprendre ce qu’on essaie de faire. »

Plus tôt dans le mois, son coach le décrivait comme un « gros bosseur qui s’améliore de jour en jour ». En plus de développer son jeu offensif, celui-ci va devoir également apprendre à se canaliser en défense. Car malgré son faible temps de jeu depuis le « break », il commet tout de même trois fautes par match.

Pour ce qui est des qualités athlétiques en revanche, le pivot semble déjà très bien doté. RJ Barrett dit l’observer « sauter tous les jours… C’est ridicule. Avoir sa tête au niveau du cercle est quelque chose de normal pour lui. C’est un athlète hors du commun, un physique solide, vraiment fort et il peut se déplacer. »

Autant de qualités susceptibles de rendre service aux Knicks à terme, surtout si Mitchell Robinson venait à partir…