Free agent, Mitchell Robinson met la pression sur les Knicks

Rudy Gobert absent cette nuit, Mitchell Robinson en a profité pour réaliser l’un de ses meilleurs matches en carrière avec 19 points et 21 rebonds ! Une perf’ énorme, proche du double « double-double », et elle arrive au bon moment puisque le jeune intérieur sera free agent non protégé en juillet, et sa bonne forme actuelle va faire grimper sa cote. Ce qui n’arrange pas forcément les Knicks puisqu’il est donc « non protégé » et qu’ils ne pourront pas s’aligner sur une éventuelle offre extérieure pour le conserver.

« Il arrivera ce qu’il arrivera… Je suis sérieux… Je suis là pour jouer au basket. C’est la priorité et la saison est en cours. On ne doit pas se préoccuper de l’intersaison ou de la coupure » prévient-il dans le New York Post.

Sélectionné au deuxième tour de la Draft 2017, Mitchell Robinson affiche l’un des meilleurs rapports qualité/prix du marché puisque les Knicks l’avaient signé pour moins de six millions sur quatre ans.

Preuve qu’il a tout de même cette intersaison en tête, il a testé cinq agents depuis son arrivée en NBA ! « On discute ici et là… Il va gérer ça pour moi » poursuit-il à propos de son agent. « J’ai confiance en lui. Vous pouvez tous l’interroger si vous voulez. Moi, je suis là pour jouer au basket. »

Detroit, Dallas et New Orleans intéressés ?

Joueur le plus adroit de la NBA avec un improbable 78% aux tirs, Mithcell Robinson est aussi dans le Top 10 des meilleurs contreurs, et dans le Top 25 des meilleurs rebondeurs. Alors qu’il ne joue que 25 minutes par match.

« Je vais continuer de me donner à fond, et on verra ce qui se passe. Je n’y pense pas trop. Je veux juste jouer au basket, c’est pour ça que j’ai pris un agent. Il gère ça pour que je me concentre sur le basket. »

Selon SNY, les Pistons seraient intéressés par son profil, tandis que le Post évoque plutôt les Mavericks et les Pelicans s’il ne parvient pas à s’entendre avec les Knicks sur une prolongation de contrat.

« Il est de plus en plus à l’aise » conclut Tom Thibodeau. « J’apprécie son sens de l’anticipation, son envergure, sa taille, ses qualités athlétiques, et la combinaison de tout ça. Je pense qu’il est encore en phase de développement, et qu’il reste brut. Je pense l’été prochain sera très important pour lui sur l’aspect de la condition physique. Il est très doué, et je trouve qu’il a beaucoup appris ces deux dernières années. Je pense qu’il connaît mieux ses adversaires, et il est bien plus costaud qu’il y a trois ans, et que lorsqu’il est arrivé en NBA. »

Cette nuit, Mitchell Robinson défie Nikola Jokic, le meilleur joueur de la NBA en 2021. Un vrai test pour jauger de sa progression, alors que ça c’était mal passé pour le Knick lors de leur dernier duel…