Sans défense, les Pelicans démoralisés face aux Suns

La victoire contre les Suns, le 25 février, était prometteuse. Les Pelicans en avaient ensuite rajouté trois de plus, dont une dernière très large contre Utah, et ils affichaient un visage séduisant. Surtout avec les bonnes nouvelles qui s’accumulaient autour de Zion Williamson.

Puis, la machine s’est grippée avec les absences des deux leaders, Brandon Ingram et CJ McCollum. Depuis six matches, New Orleans est dans le dur, avec une seule victoire, face aux Rockets, la pire équipe de la ligue. La dernière défaite, contre Phoenix (115-131), est symptomatique des difficultés actuelles.

« Quand ils ne manquent pas un shoot, ça devient compliqué », concède Jaxson Hayes pour Nola. « Ils se déplacent constamment, les gars bougent et courent sans arrêt. Ils ont des shooteurs. C’est dur de défendre face à eux. »

Ce n’est pas seulement face aux finalistes que les Pelicans souffrent en défense. Sur les six dernières rencontres, ils encaissent 122.7 points sur 100 possessions et c’est la quatrième fois que leur adversaire colle plus de 130 points.

« Quand on affronte une équipe comme Phoenix, la marge d’erreur est très mince »

Les Suns ont inscrit 18 paniers primés, shooté à 55 % de réussite et délivré 35 passes décisives en perdant seulement 8 ballons. Les décalages étaient réalisés trop facilement, et avec une seule passe parfois, les joueurs de Phoenix avaient des shoots très ouverts. Le tout sans Chris Paul…

Devin Booker a notamment marqué six points en trente secondes pour faire l’écart avant le dernier quart-temps. Les Pelicans étaient à sept points de retard, et après ce petit coup de chaud, ils pointaient à treize points.

« Ce sont des paniers qui nous ont démoralisés », reconnait Willie Green. « On n’est pas loin, on pense passer l’obstacle et ils mettent des shoots comme ça. Quand on affronte une équipe comme Phoenix, la marge d’erreur est très mince. On le sait, on doit faire encore mieux. On ne l’a pas fait pendant 48 minutes. »

Comment expliquer cette chute en défense des derniers matches ?

« C’est ma responsabilité », assume le coach des Pelicans pour le site officiel de la franchise. « On est bien sorti du All-Star break, on était concentré et on devait continuer de travailler dans ce domaine. Peu importe notre adversaire, si on défend bien, on peut se donner une chance. »

Ça klaxonne derrière

C’est ça sans doute le plus frustrant pour Willie Green, car sans C.J. McCollum, absent deux matches, et sans Brandon Ingram, blessé et à l’infirmerie depuis cinq rencontres, ses troupes sont tout de même dangereuses offensivement. La preuve : elles ont marqué 120 et 130 points contre les Hornets et les Rockets, sans leurs deux stars.

C’est donc bien en défense que les efforts ne sont pas faits. « Parfois, on ne respecte pas notre plan de jeu », regrette Herb Jones. « On tente des choses qui ne sont pas nécessaires. »

Malgré cette mauvaise série de cinq défaites en six matches, les Pelicans conservent encore la dixième place de l’Ouest, la dernière qualificative pour le « play-in ». Néanmoins, les poursuivants sont nombreux et se rapprochent : Portland, qui ne va guère mieux, n’a qu’une victoire de retard ; San Antonio, aussi en difficulté, seulement deux ; et même Sacramento, à 3.5 victoires, peut encore y croire.

« Mon message pour les joueurs, c’est de ne pas baisser la tête », insiste Willie Green. « On est en bonne position. »

Pour combien de temps encore ? Le prochain match sera d’ailleurs très important car ce sont les Spurs qui sont au programme.