Donte DiVincenzo précieux face aux Bulls

Transféré en février vers Sacramento, après avoir commencé sa saison avec Milwaukee et seulement fin décembre, Donte DiVincenzo était très irrégulier en Californie. Il passait de rencontres à aucun ou un seul petit point marqué, à des sorties à plus de 10 unités.

Mais pour sa première titularisation de la saison (Justin Holiday et Jeremy Lamb étaient absents), face aux Bulls, le champion 2021 a réalisé un très bon match avec 15 points à 3/5 à 3-pts, 7 rebonds et 4 passes décisives. Sans oublier sa présence en défense, face à DeMar DeRozan et Zach LaVine.

« Il a été excellent, il a fait son boulot en défense, pris ses shoots, n’a rien forcé. Il a été incroyable », explique Domantas Sabonis au Sacramento Bee. « Je trouve que c’est son meilleur match, et de loin », ajoute Alvin Gentry. « Il a été très bon défensivement, et aussi fort soit-il sur DeRozan, c’est dingue mais ce dernier a fait ses statistiques (21 points à 7/17 au shoot). Néanmoins, il n’aurait pas pu faire mieux. »

Avec De’Aaron Fox, l’ancien des Bucks a été précieux en deuxième période pour résister au comeback des Bulls. Dans les trente dernières secondes, il a notamment assuré ses deux lancers-francs pour conclure.

« La confiance, c’est quelque chose », déclare-t-il. « Et je ne parle pas que de moi, je parle en général, pour tout le monde. Dans ce match, on a joué avec beaucoup de confiance. »

L’arrière sera libre cet été, mais protégé, donc les Kings pourront s’aligner sur n’importe quelle offre extérieure. Son avenir s’écrit-il ainsi dans cette franchise ? « On l’a transféré deux fois, donc c’est évident qu’on l’aime beaucoup », rappelle Alvin Gentry, puisque les Kings voulaient le faire venir contre Bogdan Bogdanovic en novembre 2020, dans un transfert qui a avorté. « C’est un dur, il défend et n’a pas peur du combat physique. »

Visiblement, le joueur ne semble pas contre rester en Californie. Il n’est pas mécontent de son rôle, qui ressemble beaucoup à celui qu’il avait chez les Bucks.

« Dès que mon nom est appelé, pour sortir du banc ou être titulaire, pour 15 ou 35 minutes, je dois être prêt. Mon état d’esprit et cette énergie sont contagieux pour cette équipe. »