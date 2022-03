Après plus de 1 000 jours d’attente, Draymond Green, Stephen Curry et Klay Thompson enfin réunis

14 juin 2019. On est au cœur des Finals entre les Raptors et les Warriors. Kobe Bryant est toujours vivant, Ja Morant n’a pas encore joué en NBA, la Russie n’a pas envahi l’Ukraine et le Covid n’a pas encore fait son apparition. C’était le monde d’avant, et c’était la dernière fois qu’on croisait Klay Thompson, Stephen Curry et Draymond Green sur un terrain. Ce 14 juin 2019, Klay Thompson se déchire un ligament du genou, et le « Big Three » de Golden State ne sait pas qu’il va attendre 1 005 jours pour se retrouver sur un terrain !

L’attente a pris fin cette nuit, face aux Wizards, avec le retour de blessure de Draymond Green. Sixième homme, l’ancien meilleur défenseur de l’année a fait du Draymond Green avec 6 points, 7 rebonds et 7 passes en seulement 20 minutes.

« C’est dingue de se dire que c’est la première fois depuis très, très, très longtemps que Klay, Draymond et moi sont sommes ensemble sur le terrain » souligne Stephen Curry. « On veut continuer de s’appuyer sur ça. On se connaît comme les doigts de la main, et on se complète les uns les autres tellement bien, et il y a beaucoup de confiance dans tout ça. »

Preuve de son impact, Draymond Green termine avec le meilleur +/- de la rencontre : +24. Autre preuve de son impact ? Les 47 points de Stephen Curry, qu’on n’avait pas vu aussi fringant depuis très longtemps.

Des joueurs au coach, en passant par les dirigeants, Green rend les autres meilleurs

« À 100% ! » répond Steve Kerr quand on lui demande si la performance de Stephen Curry est liée au retour de Draymond Green. « Il nous rend meilleurs. Il fait de moi un meilleur coach. Il rend nos joueurs meilleurs. Il fait de Bob Myers un meilleur GM et Joe Lacob un meilleur propriétaire ».

Même enthousiasme chez Klay Thompson, qui n’avait plus joué avec lui depuis quasiment trois ans. « Il nous crée des shoots ouverts. Il nous met en rythme en attaque. Il nous met en marche. Il accélère les choses« .

Du côté de Draymond Green, sixième homme, on est devenu raisonnable. Pas question de brusquer les choses, et il accepte volontiers ce rôle de 6e homme et ce temps de jeu très limité.

« Habituellement, je suis contre n’importe quelle restriction. Je déteste ça. À chaque fois que j’ai dû y être confronté, je me suis battu avec le coach ou le président. Mais cette fois, j’y suis très favorable. Je sais que j’en ai besoin. Je sais que j’ai besoin de me protéger de moi-même. »

Pour l’instant, il devrait conserver ce rôle, et Steve Kerr a expliqué que son objectif était de faire en sorte que son intérieur soit sur le terrain à la fin de chaque mi-temps.